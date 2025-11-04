Svetli način
Slovenija

Simbol ponosa bi poenotil tudi razdvojeno domačo politiko

Bohinj, 04. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Marko Gregorc
Bomo dobili nov državni praznik? Začelo se je zbiranje podpisov za razglasitev praznika Triglava, ki bi ga obeleževali 7. avgusta. Pobudniki morajo v naslednjih dveh mesecih zbrati 5.000 podpisov, predlog pa mora potem potrditi še parlament, za kar naj bi že obstajala soglasna podpora vseh parlamentarnih strank. Kaj bi praznik pravzaprav obeleževal, kaj o predlogu pravijo Bohinjci, od koder pobuda prihaja, in zakaj so predlogu naklonjeni tudi zgodovinarji, ki poudarjajo izjemen simbolni pomen naše najvišje gore?

Ob čudovitem pogledu na očaka s snežno kapo iz Stare Fužine, kjer je postavljena tudi replika Aljaževega stolpa, nam Marko Viduka, pobudnik praznika, pojasni, da je idejo dobil prav na tem mestu. Nato je preveril na spletu in ugotovil, da sploh nimamo praznika.

Pa bi si ga vršac več kot zaslužil, razlaga doktor zgodovine Peter Mikša. Gora je vtkana v nacionalni imaginarij, kar je povzročil preplet zgodovinskih dogodkov.

"Ključen dogodek je vsekakor postavitev Aljaževega stolpa leta 1895. Ampak da Aljaž postavi stolp na goro, sicer res najvišjo goro, je vezano na politično dogajanje 19. stoletja. Na prebujanje narodov, ko pa na našem prostoru dominira tujec, Nemci," razloži.

Aljaž je za 16 kvadratnih metrov skale na nemškem ozemlju odštel en goldinar, kar bi bilo danes približno 50 evrov. Nato je do vrha gradil še poti in goro spremenil v nacionalno romarsko svetišče.

Danes pa je Triglav odlično prepoznan tudi v tujini, celo v Ameriki, pravi Edvard iz Čikaga, ki se mu ideja o nacionalnem prazniku ne zdi slaba: "Je prepoznavna veduta v Sloveniji in ena najbolj prepoznavnih stvari v Sloveniji, saj je na zastavi."

Pogled na Triglav skozi objektiv naše kamere
Pogled na Triglav skozi objektiv naše kamere FOTO: POP TV

Podobno kot ameriški turist pravijo tudi domačini. Da moramo s ponosom ceniti to, kar imamo, na primeru avtohtone koruze - trdinke, razlaga domačin Vili.

In Triglav je eden redkih simbolov, ki ne razdvaja, opozarja doktor Mikša. "Želja pokazati, da je Triglav nekaj našega, je vseprisotna. Ampak želja, da nas združuje, ne pa - kot je večkrat prerado pri nas - da nas deli. Triglav je vsekakor odlična možnost, da dobimo praznik, ki nas bo združeval," meni.

Prvi korak do praznika je 5.000 podpisov državljanov. "Možnosti so digitalno prek certifikatov ali prek e-uprave, pa tudi prek naše spletne strani Praznik-triglava.si," našteva pobudnik.

Pobuda bo nato romala v parlament, kjer naj bi ji podporo že obljubile vse stranke, pravi Viduka, prepričan, da bomo prvi državni praznik Triglava - sicer kot navaden delovni dan - praznovali že avgusta prihodnje leto.

