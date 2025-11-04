Simbol ponosa bi poenotil tudi razdvojeno domačo politiko

Ob čudovitem pogledu na očaka s snežno kapo iz Stare Fužine, kjer je postavljena tudi replika Aljaževega stolpa, nam Marko Viduka, pobudnik praznika, pojasni, da je idejo dobil prav na tem mestu. Nato je preveril na spletu in ugotovil, da sploh nimamo praznika.

Pa bi si ga vršac več kot zaslužil, razlaga doktor zgodovine Peter Mikša. Gora je vtkana v nacionalni imaginarij, kar je povzročil preplet zgodovinskih dogodkov.

"Ključen dogodek je vsekakor postavitev Aljaževega stolpa leta 1895. Ampak da Aljaž postavi stolp na goro, sicer res najvišjo goro, je vezano na politično dogajanje 19. stoletja. Na prebujanje narodov, ko pa na našem prostoru dominira tujec, Nemci," razloži.

Aljaž je za 16 kvadratnih metrov skale na nemškem ozemlju odštel en goldinar, kar bi bilo danes približno 50 evrov. Nato je do vrha gradil še poti in goro spremenil v nacionalno romarsko svetišče.

Danes pa je Triglav odlično prepoznan tudi v tujini, celo v Ameriki, pravi Edvard iz Čikaga, ki se mu ideja o nacionalnem prazniku ne zdi slaba: "Je prepoznavna veduta v Sloveniji in ena najbolj prepoznavnih stvari v Sloveniji, saj je na zastavi."