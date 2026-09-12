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Triglav tek privabil 2500 udeležencev

Brdo pri Kranju, 12. 09. 2026 16.14 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
14. Triglav tek

Brdo pri Kranju je gostilo 14. športno-družabni tekaški dogodek Triglav tek. Udeležilo se ga je 2500 obiskovalcev, so sporočili organizatorji, ki so zbirali tudi sredstva za zdravstvene ustanove.

Tekači vseh starosti in stopenj pripravljenosti so se preizkusili na polmaratonu (21 kilometrov), teku na 10 in pet kilometrov, družinskem teku na 3,3 kilometra ter otroškem teku Kuža Pazi.

Na pet kilometrov je bila v ženski kategoriji najhitrejša Jera Učakar s časom 21:25 minute, v moški kategoriji pa je slavil Filip Bor Vurnik s časom 21:26. Razdaljo 10 km sta najhitreje pretekla Maja Benedečič s časom 42 minut in Tadej Vehovec s časom 34:39. Zmagovalca polmaratona pa sta Petra Tramte s časom 1:38:59 ure in Anže Roblek s časom 1:11:05.

Prvič so nastopile ekipe na Biznis teku trojk, pohodniki pa so osvojili traso MOJ pohod na 10 kilometrov. Triglav tek je znova ponudil vključevalno traso v dolžini 1400 metrov, ki so jo osebe z različnimi ovirami oziroma preizkušnjami v bolezni premagale brez merjenja časa.

Novost letošnje izvedbe dogodka so bile tri okrogle mize na osrednjem odru. Pot do vrhunskega športnika o treningih in prehrani z Jakovom Fakom, Nejcem Žnidarčičem, Rokom Margučem in Niko Vodan, pogovor z Domnom, Cenetom in Petrom Prevcem ter pogovor o aktivnem in zdravem življenjskem slogu v kaosu vsakdana z Alenko Ružič Jovovič in Tamaro Lampe.

Obenem so izvedli še nekaj predavanj, na voljo so bili tudi EXPO-cona s stojnicami in gastronomijo, slovenski kotiček z blagovnimi znamkami ter družinska cona z brezplačnim varstvom otrok in animacijami.

"Veseli in ponosni smo, da je javnost nadgradnjo Triglav teka by MOJtribe sprejela s takšnim veseljem in zanimanjem. Dogodek nam je že letos uspelo razširiti v pravi festival aktivnega življenja in verjamemo, da dogajanje lahko v naslednjih letih še nadgradimo," je dejala Polona Brajkovec Kožar, predstavnica organizatorjev.

Zavarovalnica Triglav na dogodku že vrsto let predaja donacije zdravstvenim ustanovam, v vseh letih tega teka jih je doslej podprla s skupno več kot 210.000 evri, so zapisali organizatorji. Tudi letos so tekači z udeležbo podprli Društvo za izboljšanje pogojev za rojstva zdravih otrok Slojenčki, ki bo donacijo v višini 15.000 evrov namenilo porodnišnicam Brežice, Jesenice, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Postojna, Ptuj in Slovenj Gradec. Organizator pa je donacijo v vrednosti 400 evrov podelil inštitutu za zaščito otrok Lunina vila.

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