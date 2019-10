'Triglavski ledenik bi lahko izginil v nekaj letih oziroma desetletjih'

Med velikim čiščenjem Triglavskega ledenika lani so odkrili celo ostanke letala, ki je v osemdesetih letih strmoglavilo na tem območju. Kot pojasnjuje Miha Pavšek z Geografskega inštituta Antona Melika (GIAM) ZRC SAZU, s katerim smo se pogovarjali o stanju naših ledenikov danes, lahko po svetlejši barvi na okoliškem skalnem površju opazujemo, do kod se je razprostiral nekdaj. Na inštitutu že več kot 70 let nepretrgoma spremljajo spremembe na njem. Gre za najdlje trajajoč in stalno potekajoč raziskovalni projekt v Sloveniji.

Da, taljenje ledenika je letos nekoliko hitrejše oziroma bolj intenzivno kot v zadnjem desetletju. Predvsem na račun zadnje snežne sezone oziroma redilne dobe, to je od novembra do aprila 2018/19, ki je bila z višino snežne odeje zelo skromna, to je podpovprečna. Že res, da je bila največja sezonska višina snežne odeje dosežena šele konec letošnjega maja, vendarle je bila za pol metra nižja od dolgoletnega povprečja, je pa nato najtoplejši junij na Kredarici in marsikje po Sloveniji v slabih treh tednih pobral več kot tri metre snega, saj to ni bil zbit sneg, ki se nalaga preko cele redilne dobe, temveč je večina padla spomladi.

Že zdaj lahko po svetlejši barvi na okoliškem skalnem površju opazujemo, do kod se je razprostiral nekdaj, o tem imamo tudi tako terenske kot tudi fotografske in filmske dokaze (ledeniška kadra sta tudi v filmih V kraljestvu Zlatoroga in Triglavske strmine) vse od konca 19. stoletja. Lahko se zgodi, da ga ne bo več v nekaj letih ali pa desetletjih, kot je bilo nekdaj potrebno za nastanek meter debele plasti ledeniškega ledu. A tega procesa ni več že nekaj desetletij z vmesnimi nihanji navzgor, le še krčenje in tanjšanje. Vse je odvisno od tega, ali se bo v kratkem času ponovil scenarij iz letošnjega oziroma zadnjega ledeniškega leta, to je sosledje podpovprečno snežne zime in nadpovprečno toplega poletja. Spomnimo, lanska talilna sezona je bila najtoplejša po letu 1955, od kar imamo na voljo podatke za Kredarico, letošnja bo tudi med najtoplejšimi.

Kakšno vlogo imajo pri tem podnebne spremembe in z njimi povezano naraščanje temperatur?

Letošnje temperature vseh dosedanjih mesecev talilne dobe, ta sicer traja od maja do oktobra, so bile, vključno s septembrom, precej nadpovprečne. Razen maja so bili torej vsi dosedanji meseci talilne dobe pretopli. Seveda je to povezano s podnebnimi spremembami, predvsem z odsotnostjo oziroma manjšo količino padavin v hladnejši polovici leta in še bolj z dvigom temperatur. Velik del ledeniškega površja prekriva grušč. Tudi več padajočega kamenja in skal je ena od neposrednih posledic dviga temperature, zaradi česar je v osrednjem delu nastalo nekaj ledeniških grbin, ki so visoke do enega metra in seveda skrite pod gruščem. Opazni so meandrasti ledeniški žlebiči, ki se vijejo po ledeniku in po katerih se pretaka voda ter odteka skozi ledeniške luknje v podzemlje. Ponekod na spodnjem robu so luže ali manjša jezerca, večinoma občasne in se selijo, odvisno pač od tega, kako hitro je taljenje na določenem delu ledenika in kje je kamninska podlaga vododržna. Da je za dvig temperatur vse več dokazov o naši krivdi, pa menda ne dvomi nihče več, vsaj ne tisti, ki razmišlja s svojo glavo in zdravo pametjo.