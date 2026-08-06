Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Več gasilcev uspešno pogasilo požar, pomagali tudi AirTractorji

Bate, 06. 08. 2026 15.01 pred 3 dnevi 4 min branja 46

Avtor:
Maja Pavlin
Požar pri Batah v Novi Gorici

Malo pred 12. uro je zagorelo v bližini naselja Bate v Mestni občini Nova Gorica. PGD Nova Gorica je zvečer na spletu sporočil, da so požar uspešno pogasili. Na terenu je bilo 49 gasilcev, pa tudi trije AirTractorji. Kakšno uro pred požarom v bližini Bat, ki je zajel okoli 10 hektarov površine, so sicer gasilci posredovali tudi pod hribom Škabrijel.

Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da so bili okoli 11.40 obveščeni o požaru v naravnem okolju zunaj naselja Bate v Mestni občini Nova Gorica. Požar se po trenutnih ocenah razprostira na območju velikosti približno 10 hektarov.

Na kraju požar gasi večje število gasilcev iz Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost (JZ GRD) Nova Gorica, PGD Nova Gorica, PGD Dornberk in PGD Čepovan, ki si prizadevajo požar čim prej omejiti in preprečiti njegovo širjenje.

Na terenu je bilo 49 gasilcev, ki so jih iz zraka podpirala tudi tri letala za gašenje AirTractor, ki pa so po besedah poveljnika novogoriških poklicnih gasilcev Simona Vendramina, ki je spregovoril za Radio Robin, požarišče že zapustila zaradi točenja goriva, saj je požar pod nadzorom. Vpoklicali so jih sicer tudi zaradi tega, ker je požar s tal prešel v vrhove in postal vršni požar.

Vršni požar vzplamtel v bližini naselja

Na JZ GRD Nova Gorica so nam povedali, da so letala, ki so vodo zajemala v Kopru, odšla na točenje goriva na Brnik in so na čakanju, če bi jih ponovno potrebovali. Za zdaj sicer ne kaže, da jih bo treba ponovno vpoklicati. Okoli 15. ure so namreč požar omejili in je zdaj pod nadzorom, čistijo pa robove požarišča in temeljito zalivajo teren.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tam bodo ostali vsaj do večera, ponoči pa najverjetneje sledi še požarna straža, da ne bi prišlo do ponovnega vžiga. V ognju sicer ni bilo poškodovano nobeno poslopje, čeprav je požar vzplamtel v bližini naselja, a se je nato širil stran od njega. "Vmes je bil tudi travnik in s skupnimi močmi smo ga uspeli ustaviti," nam je povedal Vendramin.

Kot so nam povedali, so zaradi gašenja požara na območju začasno odklopili daljnovod, zato so v nekaterih zaselkih za krajše obdobje ostali brez električne energije. V bližini požarišča so leteli tudi številni jadralni padalci, zato so pristojne na vzletišču Lijak zaprosili, naj zaradi zagotavljanja varnosti do nadaljnjega prepovejo vzlete jadralnih padalcev na tem območju.

Zvečer so gasilci PGD Nova Gorica sporočili, da so s skupnimi močmi požar uspešno pogasili.

AirTractor na FlightRadarju
AirTractor na FlightRadarju
FOTO: Flightradar24

Zagorelo tudi nad Kromberkom, zvečer policisti opozorili skavte

Ob 11. uri so bili policisti obveščeni tudi o požaru v naravnem okolju nad gradom Kromberkom v smeri iz Brega proti Ravnici. Požar so kasneje pogasili gasilci JZ GRD Nova Gorica ter PGD Nova Gorica. V požaru je pogorelo približno 1000 kvadratnih metrov trave in podrastja, materialna škoda pa ni nastala. Vzrok požara še ni bil ugotovljen.

V sredo zvečer pa so novogoriški policisti posredovali zaradi kurjenja ognja v naravnem okolju v bližini naselja Stopnik v občini Tolmin, kjer so si člani skavtske skupine iz Nemčije pripravili manjše kurišče, da bi si ob večernem času pripravili topel obrok hrane. Kurišče, ki je bilo urejeno in obdano s kamenjem, je nekaj deset metrov stran od naselja na svojem zemljišču opazil lastnik posestva.

Skavte so nemudoma opozorili, da je zaradi razglašene velike požarne ogroženosti v naravnem okolju prepovedano kurjenje oziroma uporaba odprtega ognja. Skavti sicer s prepovedjo niso bili seznanjeni, zato so takoj prenehali s kurjenjem in kurišče v celoti pogasili in zalili z vodo.

Policisti so ugotovili, da nevarnosti za nastanek požara ni bilo, saj je bilo kurišče po opozorilu ustrezno odstranjeno. So pa vodji skavtske skupine iz Nemčije zaradi kršitve določil Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju izrekli opozorilo (po prvem odstavku 14. člena omenjene uredbe).

Zjutraj zagorelo na poti na Komno

Okoli 7. ure zjutraj je zagorelo na poti na Komno v občini Bohinj. Gasilci PGD Bohinjska Bistrica so podtalni požar prekopali in omejili njegovo širjenje. Pri gašenju je pomagal tudi helikopter Slovenske vojske, ki je na požarišče odvrgel 7200 litrov vode, piše STA.

Ekipa Civilne zaščite na vodi Bohinj je zavarovala območje zajema vode helikopterja na Bohinjskem jezeru. Pripadniki Gorske reševalne službe Bohinj pa so na terenu z dronom nudili podporo pri lociranju in spremljanju stanja požarišča.

V petek bodo požarišče ponovno preventivno pregledali. Planinska pot je zdaj ponovno odprta, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Za kršitev prepovedi v času velike požarne ogroženosti je po Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju za fizične osebe zagrožena globa od 200 do 600 evrov, za pravne osebe in samostojne podjetnike pa globa v višini od 1000 do 6000 evrov. Če je kršitelj pravna oseba ali samostojni podjetnik, lahko poleg že omenjene globe denarno kazen od 200 do 2000 evrov prejme tudi odgovorna oseba kršitelja. Ob tem je zagrožena tudi globa za odgovorno osebo lokalne skupnosti, če ta v obdobju velike ali zelo velike požarne ogroženosti ne organizira požarne straže ali opazovanja naravnega okolja. Globa v tem primeru znaša od 1000 do 6000 evrov.

Policisti PU Nova Gorica pozivajo vse obiskovalce narave in uporabnike gozdnih ter drugih naravnih območij, naj ravnajo odgovorno in previdno. Opozarjajo, da je zaradi suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter napovedanega nadaljevanja takšnih vremenskih razmer povečana nevarnost nastanka in širjenja požarov v naravnem okolju. V času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti v naravnem okolju je prepovedano kurjenje, sežiganje ali uporaba odprtega ognja.

Vse obiskovalce narave pozivajo, naj dosledno upoštevajo veljavne ukrepe in s svojim ravnanjem ne povečujejo nevarnosti za nastanek požarov. Že najmanjša nepazljivost v naravnem okolju lahko namreč povzroči požar z velikimi posledicami.

"Obiskovalce narave zato pozivamo k previdnemu in odgovornemu ravnanju. V primeru požara naj nemudoma obvestijo Regijski center za obveščanje na številko 112, ob neposredni nevarnosti za ljudi ali premoženje pa tudi Policijo na številko 113," so sporočili.

požar nova gorica bate airtracotr
24ur.com Na območju Ortneka znova zagorelo, na terenu tudi airtractorji
24ur.com Obsežen požar pri Šibeniku lokaliziran: zagorelo med gradbenimi deli
24ur.com Ob treh zjutraj prihitelo 66 gasilcev, gorel je kozolec
24ur.com Požar na Velikem Ovčnjaku pod nadzorom, na delu ostaja več kot 100 gasilcev
24ur.com V Spodnjem Vrsniku zagorel gasilski dom
24ur.com Pri Šibeniku znova izbruhnil požar, ogenj že pod nadzorom
24ur.com Zagorelo v gozdu, na težko dostopnem terenu posredovalo 37 gasilcev in dva air tractorja
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI46

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Marinanjo
06. 08. 2026 20.34
SAm vpršam...A jezero Most na Soči,Zadrževalnik Vogersko ni dovolj blizu....in uporaben....pa famozno tpropagirano tanjkanej na vsakem travniku..letališćć jdovščina Tolmin,sosednja italjanska Gorica..... vse to dokazuje butnskala efekt in slepo zagovarjanje teh škropilnikov...če bi nabali ustrezen helikopter za gašenje bi pobirali iz vska mlake..bazena potoka tolmuna... buhteljni
Odgovori
0 0
Marinanjo
06. 08. 2026 21.19
1000-1500m rabi za nafilat....in razen Bohinaj in morja nimamo...tiorej zakaj so se zanje odložli namesto heliča ki bi iz vsakega bajerja pobral potrebno vodo in skrajšal čas odmeta inpolnjenja na minimum ter tako namaximum deloval....spet nekiwanabee strokovnjaki pr koritih
Odgovori
0 0
jstsmjst
06. 08. 2026 18.06
Se opravičujem za komentar ki ne sodi pod to temo ampak pod NPM so blokirali ker nas je večina na pravi strani resnice in ta boli, posamezniki nimajo kaj delati na državniških funkcijah tako da Slovenci zavihajmo rokave, pa srečno še enkrat vsem ekipam na terenu
Odgovori
+12
13 1
ZIPPO
06. 08. 2026 18.02
Srečno vsem ekipam na terenu!
Odgovori
+9
9 0
wsharky
06. 08. 2026 17.16
a si je padalec prižgal cigareto pred vzletom za pomiritev?
Odgovori
-8
2 10
RazzBar
06. 08. 2026 17.14
10 hektarjev? Prej 1 hektar ali manj
Odgovori
-5
1 6
Jezna lepookica
06. 08. 2026 17.12
Hvalla Golobovi vladi za nakup letal, ki so jih desničarji tako kritizirali.
Odgovori
+0
10 10
flojdi
06. 08. 2026 17.05
Vse spoštovanje tem metalcem vode.
Odgovori
+17
17 0
jstsmjst
06. 08. 2026 17.02
Če padalci delajo napoto naj vsakemu eno brento obesijo na noge pa gasa špricat
Odgovori
+4
7 3
jstsmjst
06. 08. 2026 17.00
Fantje v zraku in na tleh vso srečo pri delu in brez poškodb
Odgovori
+13
13 0
hanzll
06. 08. 2026 16.56
Zakaj letala ne smejo zajemat vode v italjanskem morju?
Odgovori
+7
8 1
Kimberley Echo
06. 08. 2026 17.02
Saj jo lahko, a vseeno je potrebno za to najprej uradno zaprositi.
Odgovori
+12
12 0
SEJBOBOL
06. 08. 2026 16.54
Bo potrebno Vogrscek podalsat . Za marsikaj bi blo dost bol blizu ....
Odgovori
+7
7 0
a res1
06. 08. 2026 16.28
Potrebno je sprejet poseben zakon za piromane. Gasilci, bodite pozorni na svoje...
Odgovori
+9
9 0
Holy50
06. 08. 2026 16.15
Kolikor sredstev manjka zaradi ukinitve dajatev na goriva, toliko naj cigarete podražijo. Kaznovati vse, ki kurijo v naravi.
Odgovori
+11
12 1
deltex
06. 08. 2026 16.06
Nekaterim ne moreš dopovedati ničesar. Ko vidim folk, kako mečejo ogorke iz avta, me prime sveta jeza.... takim bi morali izreči globo. Tudi če smeti vržeš iz avta, kaj šele čik.
Odgovori
+26
26 0
Dr Dre
06. 08. 2026 16.11
Ja logično, čik jim smrdi... Podražiti to za vsaj 20%..
Odgovori
+10
13 3
Gutenberg
06. 08. 2026 17.24
Ne 20% ampak 20X
Odgovori
+1
2 1
bandit1
06. 08. 2026 16.05
Lovsko društvo naj poskrbi za padalce.
Odgovori
+5
11 6
Positive vibes
06. 08. 2026 16.01
Na delu je očitno požigalec! Skrajno zanimivo da 4 leta nazaj je Kras gorel kjer so bori in zato se je požar 🔥 hitro širil in to je res težko obvladat sploh, če je še veter. Sedaj gori, kjer je smrekov gozd. Ker med Batami in Kromberkom je cca. 15 km razlike. Majstra je za čim prej izsledit. Tudi prejšnji teden ko je nad Bovcem gorelo je moral nekdo zanetit 😏
Odgovori
+8
8 0
dark Cat
06. 08. 2026 15.59
Padalc je kadil pa odvrgu čik
Odgovori
-7
1 8
Bandolero
06. 08. 2026 15.56
Zakaj pa nam Italjani niso hoteli posoditi morja?
Odgovori
+3
6 3
Positive vibes
06. 08. 2026 16.49
Italijani posodijo morje v zadnje k je gorelo na Krasu kak mesec nazaj so zajwmali vodo v tržaškem zalivu. Mene bolj zmoti zakaj ko gori na italijanskem Krasu naši ne priskočijo na pomoč da čim hitreje pogasijo?
Odgovori
+2
3 1
Kimberley Echo
06. 08. 2026 17.06
Ne morejo it tja gasit, če jih prej Italija ne zaprosi za pomoč.
Odgovori
+4
4 0
mojcd
06. 08. 2026 15.54
ker padalci so pa vedeli da bo zagorelo a ne
Odgovori
+3
6 3
Puško v koruzo
06. 08. 2026 15.48
Bravo Marjan Šarec. Edini pravi dobri minister za obrambo, ki je kupil nekaj pametnega in uporabnega to so air traktorji. Janez bo spet kupoval nesmisle in si basal žepe.
Odgovori
+21
27 6
Dr Dre
06. 08. 2026 16.12
Bravo Marjan ja.. Preden boš pameten, poguglaj koliko to letalo stane, koliko smo plačali mi... Lp.
Odgovori
-1
9 10
grumf
06. 08. 2026 16.31
Torej.. menite, da so predragi in da bi bila Slovenja sedaj na boljšem, če jih ne bi imeli?
Odgovori
+6
8 2
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897