Več gasilcev uspešno pogasilo požar, pomagali tudi AirTractorji

Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da so bili okoli 11.40 obveščeni o požaru v naravnem okolju zunaj naselja Bate v Mestni občini Nova Gorica. Požar se po trenutnih ocenah razprostira na območju velikosti približno 10 hektarov. Na kraju požar gasi večje število gasilcev iz Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost (JZ GRD) Nova Gorica, PGD Nova Gorica, PGD Dornberk in PGD Čepovan, ki si prizadevajo požar čim prej omejiti in preprečiti njegovo širjenje.

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Požar pri Batah JZ GRD GE Nova Gorica

Požar pri Batah JZ GRD GE Nova Gorica

Požar pri Batah JZ GRD GE Nova Gorica

Požar pri Batah JZ GRD GE Nova Gorica

Požar pri Batah JZ GRD GE Nova Gorica

Požar pri Batah JZ GRD GE Nova Gorica

Požar pri Batah JZ GRD GE Nova Gorica

Požar pri Batah JZ GRD GE Nova Gorica

Požar pri Batah JZ GRD GE Nova Gorica

















Na terenu je bilo 49 gasilcev, ki so jih iz zraka podpirala tudi tri letala za gašenje AirTractor, ki pa so po besedah poveljnika novogoriških poklicnih gasilcev Simona Vendramina, ki je spregovoril za Radio Robin, požarišče že zapustila zaradi točenja goriva, saj je požar pod nadzorom. Vpoklicali so jih sicer tudi zaradi tega, ker je požar s tal prešel v vrhove in postal vršni požar.

Vršni požar vzplamtel v bližini naselja

Na JZ GRD Nova Gorica so nam povedali, da so letala, ki so vodo zajemala v Kopru, odšla na točenje goriva na Brnik in so na čakanju, če bi jih ponovno potrebovali. Za zdaj sicer ne kaže, da jih bo treba ponovno vpoklicati. Okoli 15. ure so namreč požar omejili in je zdaj pod nadzorom, čistijo pa robove požarišča in temeljito zalivajo teren.

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Tam bodo ostali vsaj do večera, ponoči pa najverjetneje sledi še požarna straža, da ne bi prišlo do ponovnega vžiga. V ognju sicer ni bilo poškodovano nobeno poslopje, čeprav je požar vzplamtel v bližini naselja, a se je nato širil stran od njega. "Vmes je bil tudi travnik in s skupnimi močmi smo ga uspeli ustaviti," nam je povedal Vendramin. Kot so nam povedali, so zaradi gašenja požara na območju začasno odklopili daljnovod, zato so v nekaterih zaselkih za krajše obdobje ostali brez električne energije. V bližini požarišča so leteli tudi številni jadralni padalci, zato so pristojne na vzletišču Lijak zaprosili, naj zaradi zagotavljanja varnosti do nadaljnjega prepovejo vzlete jadralnih padalcev na tem območju. Zvečer so gasilci PGD Nova Gorica sporočili, da so s skupnimi močmi požar uspešno pogasili.

AirTractor na FlightRadarju FOTO: Flightradar24

Zagorelo tudi nad Kromberkom, zvečer policisti opozorili skavte

Ob 11. uri so bili policisti obveščeni tudi o požaru v naravnem okolju nad gradom Kromberkom v smeri iz Brega proti Ravnici. Požar so kasneje pogasili gasilci JZ GRD Nova Gorica ter PGD Nova Gorica. V požaru je pogorelo približno 1000 kvadratnih metrov trave in podrastja, materialna škoda pa ni nastala. Vzrok požara še ni bil ugotovljen. V sredo zvečer pa so novogoriški policisti posredovali zaradi kurjenja ognja v naravnem okolju v bližini naselja Stopnik v občini Tolmin, kjer so si člani skavtske skupine iz Nemčije pripravili manjše kurišče, da bi si ob večernem času pripravili topel obrok hrane. Kurišče, ki je bilo urejeno in obdano s kamenjem, je nekaj deset metrov stran od naselja na svojem zemljišču opazil lastnik posestva. Skavte so nemudoma opozorili, da je zaradi razglašene velike požarne ogroženosti v naravnem okolju prepovedano kurjenje oziroma uporaba odprtega ognja. Skavti sicer s prepovedjo niso bili seznanjeni, zato so takoj prenehali s kurjenjem in kurišče v celoti pogasili in zalili z vodo. Policisti so ugotovili, da nevarnosti za nastanek požara ni bilo, saj je bilo kurišče po opozorilu ustrezno odstranjeno. So pa vodji skavtske skupine iz Nemčije zaradi kršitve določil Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju izrekli opozorilo (po prvem odstavku 14. člena omenjene uredbe).

Zjutraj zagorelo na poti na Komno

Okoli 7. ure zjutraj je zagorelo na poti na Komno v občini Bohinj. Gasilci PGD Bohinjska Bistrica so podtalni požar prekopali in omejili njegovo širjenje. Pri gašenju je pomagal tudi helikopter Slovenske vojske, ki je na požarišče odvrgel 7200 litrov vode, piše STA. Ekipa Civilne zaščite na vodi Bohinj je zavarovala območje zajema vode helikopterja na Bohinjskem jezeru. Pripadniki Gorske reševalne službe Bohinj pa so na terenu z dronom nudili podporo pri lociranju in spremljanju stanja požarišča. V petek bodo požarišče ponovno preventivno pregledali. Planinska pot je zdaj ponovno odprta, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Za kršitev prepovedi v času velike požarne ogroženosti je po Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju za fizične osebe zagrožena globa od 200 do 600 evrov, za pravne osebe in samostojne podjetnike pa globa v višini od 1000 do 6000 evrov. Če je kršitelj pravna oseba ali samostojni podjetnik, lahko poleg že omenjene globe denarno kazen od 200 do 2000 evrov prejme tudi odgovorna oseba kršitelja. Ob tem je zagrožena tudi globa za odgovorno osebo lokalne skupnosti, če ta v obdobju velike ali zelo velike požarne ogroženosti ne organizira požarne straže ali opazovanja naravnega okolja. Globa v tem primeru znaša od 1000 do 6000 evrov.