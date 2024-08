Trije brazdasti kiti priplavali vse do Piranskega zaliva

Trije brazdasti kiti, največje živali v Sredozemlju, so znova priplavali vse do Piranskega zaliva. Gre za vrsto, ki k nam zaide na tri do štiri leta, tokrat jih je na morju posnel ribič iz Novigrada. Šlo naj bi za tri kite, kar je velika posebnost, do sedaj so večinoma beležili obisk posameznih primerkov ali para. Brazdasti kit je druga največja žival na svetu, ki lahko zraste do kar 26 metrov in tehta vrtoglavih 80 ton.