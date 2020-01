Trije členi zakona o lokalnih volitvah pod drobnogled ustavnega sodišča

100., 101. in 102. členi zakona o lokalnih volitvah, ki jih bo obravnavalo ustavno sodišče, urejajo postopek pravnega varstva volilne pravice pri lokalnih volitvah. V 100. členu zakon določa, da ima zoper odločitev občinske volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev mandatov, vsak kandidat in predstavnik kandidature pravico vložiti pritožbo na občinski svet, ki o njej odloči ob potrditvi mandatov članov občinskega sveta.

Če občinski svet pritožbi ne ugodi, lahko pritožnik po 101. členu v osmih dneh vloži pritožbo na upravno sodišče. To v senatu treh sodnikov odloči v 30 dneh, pri čemer pa po 102. členu odloča ob "primerni uporabi določb zakona o upravnih sporih".

Ob reševanju ustavne pritožbe Bernardke Krnc se je sodišče vprašalo, ali ureditev postopka odločanja o pritožbi pred občinskim svetom in nato postopka sodnega varstva volilne pravice pred upravnim sodiščem vsebujeta vse bistvene prvine, ki bi morale biti določene za učinkovito uresničevanje pravice do pravnega sredstva iz 25. člena ustave oziroma pravice do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena ustave.

"Posebna narava volilne pravice in zahteva po čim hitrejši rešitvi volilnega spora namreč terjata posebno, hitro in učinkovito pravno varstvo. V ta namen mora zakonodajalec opredeliti pravna sredstva, upravičence in rok za njihovo vložitev, poleg tega pa tudi razloge, iz katerih jih je mogoče vložiti, pravila o trditvenem in dokaznem bremenu, merila presoje, pristojni organ in pooblastila organa pri odločanju," je zapisalo ustavno sodišče, ki se je soglasno odločilo, da bo zato preverilo ustavnost omenjenih členov.