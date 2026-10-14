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Trije javni uslužbenci oškodovali proračun za 5,3 milijona evrov

Ljubljana, 14. 10. 2026 13.58 pred 19 minutami 2 min branja 10

Avtor:
M.S.
Prenosni računalniki

Nacionalni preiskovalni urad je vložil kazensko ovadbo zoper tri državne uslužbence, ki so osumljeni oškodovanja javnih sredstev. Osumljenci naj bi naklepno pomagali 10 fizičnim osebam iz sedmih gospodarskih družb pri javnem naročilu.

Kot so zapisali na Generalni policijski upravi, je prva osumljena oseba sprejela odločitev, da se javno naročilo izvede brez ustrezne pravne podlage, drugi dve osumljeni osebi pa sta pogoje naročila ob pomoči predstavnikov proizvajalcev in ponudnikov računalniške opreme priredili na način, da so ustrezali le izdelkom točno določenih ponudnikov.

Istočasno sta osebi omogočili, da so si ponudniki javno naročilo medsebojno enakomerno razdelili tako, da je vsakemu pripadel en sklop. Poleg tega sta med postopkom javnega naročila dosegli maksimalno ceno računalniške opreme za posamezen sklop, ki je še dosegal zahtevo javnega naročila, po predhodno razdeljenih sklopih pa so ponudniki na elektronskih dražbah za preostale sklope dražili le fiktivno.

Po uspešno zaključenih dražbah z izbranimi ponudniki so v državnem organu sklenili pogodbe o dobavi računalniške opreme, javno naročilo pa brez ustrezne pravne podlage povečali še za 30 odstotkov dodatnih sredstev, zaradi česar so bili sklenjeni aneksi z istimi izbranimi ponudniki računalniške opreme.

Osumljenci so proračunska sredstva oškodovali za 5,3 milijona evrov. Za navedeno kaznivo dejanje je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let.

Predkazenski postopek je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo RS.

Za kateri državni organ gre, ni znano. 10 fizičnih oseb, ki so jim osumljenci pomagali, sicer prihaja iz štirih gospodarskih družb s sedežem v Ljubljani, ene gospodarske družbe iz Maribora in dveh tujih družb, od katerih ima ena podružnico v Ljubljani.

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npu kazenska ovadba oškodovanje javnih sredstev

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KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

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Banion
14. 10. 2026 14.11
najlepše bi bilo če bi nad javnimi naročili imela kontrolo še opozicija, zanesljivo bi kupili malo in dolgo bi trajalo
Odgovori
-1
0 1
pinč pančev
14. 10. 2026 14.18
Itak.......🤣🤣🤣🤣🤣🤣čimbolj stran.....
Odgovori
0 0
Ne levi ne desni
14. 10. 2026 14.09
Kamenček na tehtnici...
Odgovori
+1
1 0
lipov list
14. 10. 2026 14.09
imena in priimki
Odgovori
+4
4 0
LoToGo
14. 10. 2026 14.09
Krasno in potem se sindikati upirajo, da se želi število javnih delavcev zmanjšati! Preveč jih je, velikokrat preveč, zato si izmišljujejo, kako bi državo, beri nas, čimbolj oškodovali. In zdaj bo še kdo pripomnil, da si niso napolnili tudi svoje žepe. Gotovo so. Osem let je premalo za v zapor!
Odgovori
+4
5 1
majsterinegasrat
14. 10. 2026 14.07
Kakšno presenečenje.
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+3
3 0
biggie33
14. 10. 2026 14.05
Kje so imena in priimki?? Sodbo lahko pričakujemo leta 2045..
Odgovori
+13
13 0
mentorhercul
14. 10. 2026 14.05
No ko si preveč požrešen, ni dovolj par tisoč €. Vrniti do zadnjega centa plus kazen.
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+4
4 0
AMD1
14. 10. 2026 14.09
Tega pa v naši državi ne bomo doživeli/dočakali
Odgovori
+2
2 0
AMD1
14. 10. 2026 14.10
Tega pa s ne bomo dočakali
Odgovori
0 0
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