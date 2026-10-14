Trije javni uslužbenci oškodovali proračun za 5,3 milijona evrov

Kot so zapisali na Generalni policijski upravi, je prva osumljena oseba sprejela odločitev, da se javno naročilo izvede brez ustrezne pravne podlage, drugi dve osumljeni osebi pa sta pogoje naročila ob pomoči predstavnikov proizvajalcev in ponudnikov računalniške opreme priredili na način, da so ustrezali le izdelkom točno določenih ponudnikov.

Istočasno sta osebi omogočili, da so si ponudniki javno naročilo medsebojno enakomerno razdelili tako, da je vsakemu pripadel en sklop. Poleg tega sta med postopkom javnega naročila dosegli maksimalno ceno računalniške opreme za posamezen sklop, ki je še dosegal zahtevo javnega naročila, po predhodno razdeljenih sklopih pa so ponudniki na elektronskih dražbah za preostale sklope dražili le fiktivno.

Po uspešno zaključenih dražbah z izbranimi ponudniki so v državnem organu sklenili pogodbe o dobavi računalniške opreme, javno naročilo pa brez ustrezne pravne podlage povečali še za 30 odstotkov dodatnih sredstev, zaradi česar so bili sklenjeni aneksi z istimi izbranimi ponudniki računalniške opreme.

Osumljenci so proračunska sredstva oškodovali za 5,3 milijona evrov. Za navedeno kaznivo dejanje je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let.

Predkazenski postopek je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo RS.

Za kateri državni organ gre, ni znano. 10 fizičnih oseb, ki so jim osumljenci pomagali, sicer prihaja iz štirih gospodarskih družb s sedežem v Ljubljani, ene gospodarske družbe iz Maribora in dveh tujih družb, od katerih ima ena podružnico v Ljubljani.