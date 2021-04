Trije kandidati za mesto predsednika Desusa

Ljubo Jasnič, Srečko Felix Krope in Gorazd Žmavc so trije kandidati za mesto novega predsednika stranke upokojencev, na čelu katere se je v dobrem letu zamenjala že vrsta imen. Za položaj se ne bosta potegovala niti Brigita Čokl, ki Desus začasno vodi, niti minister za kmetijstvo Jože Podgoršek. Njegove ideje, da bi znova postal član stranke in obenem ohranil ministrski stolček so namreč v Desusu v kali zatrli.

Mesto predsednika stranke se je izpraznilo po odhodu Karla Erjavca. FOTO: Miro Majcen Ljubo Jasnič iz Pokrajinskega odbora Ljubljana, doc. dr. Srečko Felix Krope iz Pokrajinskega odbora Podravje in Gorazd Žmavc iz Pokrajinskega odbora Ptuj-Ormož so trije kandidati, ki se bodo na kongresu 19. junija potegovali za predsedniški stolček v stranki Desus. Poleg predsednika bodo na njem izbirali tudi enega od podpredsednikov. Za mesto, ki se je izpraznilo po odhodu Irene Majcen, se poteguje sedem kandidatov, so sporočili iz stranke. Devet kandidatur pa so prejeli za dve mesti namestnikov članov Nadzornega odbora. Vse kandidature bo najprej naslednji teden pregledala Komisija za kadrovska in organizacijska vprašanja ter nato še Izvršni odbor in Svet stranke, so še sporočili. Slednji bo v skladu s statutom stranke predlagal kandidatne liste za organe, ki jih bo volil kongres. Tokratni kongres bo že tretji v letu in pol. Januarja lani je tedanja kmetijska ministrica Aleksandra Pivec premagala dolgoletnega predsednika Karla Erjavca, a je po nesoglasjih v stranki in očitkih na njen račun glede plačil gostovanj po Sloveniji septembra lani odstopila. DeSUS je na kongresu za predsednika nato ponovno izvolila Erjavca, ki je stranko popeljal iz koalicije Janeza Janše. Po neuspešni konstruktivni nezaupnici z njegovo kandidaturo za predsednika vlade ter po nesoglasjih s strankinimi poslanci je Erjavec marca letos odstopil. Začasno vodenje stranke je prevzel podpredsednik Anton Balažek, po njegovem odstopu s tega mesta kmalu zatem pa Brigita Čokl.