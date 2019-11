Stotič so darovali kri: 'Če sem pomagal enemu človeku, sem že zmagal'

56-letni Sandi Škodnik je krvodajalec in darovalec organov postal pri 17 letih. Začetkov se sicer spominja, a takrat je bilo vse drugače, pravi."Bili smo v gasilskem domu, ogromno nas je bilo. Odvzemna ekipa je prišla iz Ljubljane, oblekli so nas v halje, copate in kape, postavili so montažne postelje, tudi malica je bila drugačna … Ni bilo tako, kot je zdaj. Ampak vsaka stvar ima svoj čar in tudi takrat je bilo lepo."

Sam sicer ni preračunaval v litre, a stokrat po pol litra krvi pomeni, da je v vsem tem času daroval kar 50 litrov. "Ne vem, kaj naj rečem, tak sem, bolj mirna duša, vse se mi smili, že odkar vem zase, pomagam, če se le da. Tudi, ko smo bili mladi, smo marsikaj dali skozi, potem pa ti to pride v podzavest. Videl sem, kako je, če krvi ni, in sicer pri sorodnici v Italiji, kjer so pred operacijo morali zbirati kri, saj to ni tako, kot je pri nas. Potem pa človek to začuti ali pa ne."

Pa ne samo on, za to plemenito dejanje je navdušil še svojega sina in hčerko, pa tudi soprogo. Priznanje, ki ga je dobil danes, ga je presenetilo. "Če sem povsem odkrit, nisem za te stvari, darujem zase in zato, da komu pomagam, nerad se izpostavljam. Če sem v vseh teh odvzemih pomagal enemu človeku, sem zmagal, tudi, če ne nikoli več ne dam krvi," zaključi in pripomni, da še ne misli odnehati. "Dokler bomo živi in zdravi, upam, da še par let!"

Na Goriškem 26 vitezov krvodajalstva

Na Goriškem imajo zdaj vpisanih 26 vitezov krvodajalstva, med katerimi sta tudi dve ženski, na Ajdovskem pa imajo vitezov osem.

"Na Goriškem v letošnjem letu beležimo 2266 odvzemov in imamo v bazo vpisanih 1452 krvodajalcev. Novih krvodajalcev, ki so kri darovali prvič, je letos 146, na žalost jih je v letošnjem letu tudi 10, ki so postali prestari za darovanje. Na Ajdovskem so letos zabeležili 1180 odvzemov in imajo vpisanih 809 krvodajalcev in krvodajalk. Prvič jih je kri darovalo 95," so sporočili iz Rdečega križa – Območno združenje Nova Gorica.