Trije ministri: Širitev EU ni politična možnost, je geostrateška nujnost

Zahodni Balkan se mora vključiti v EU, saj je to najboljši način za stabilizacijo razmer v tem delu evropske celine, so v ponedeljek sporočili vodje diplomacij Hrvaške, Avstrije in Slovenije. Odobravajo nov pristop k širitvi EU ter menijo, da je tudi lanska odločitev o podelitvi statusa kandidatke Bosni in Hercegovini temeljila na strateških premislekih.

Ministra Gordan Grlić Radman (Hrvaška), Alexander Schallenberg (Avstrija) in slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon so v skupni kolumni poudarili, da je od začetka ruske agresije na Ukrajino cilj članstva v EU za države vzhodnega partnerstva – Ukrajino, Moldavijo in Gruzijo – še privlačnejši, ob tem pa se tudi države Zahodnega Balkana spopadajo z izzivi, ki spodkopavajo njihovo stabilnost, in z vse težjimi zunanjepolitičnimi dilemami. Z novim pristopom k širitvi EU, ki za razliko od prejšnjih obdobij daje večji pomen geostrateški perspektivi z manj birokracije, se zato ministri strinjajo ter dodajajo, da je lanska odločitev o podelitvi statusa kandidatke Bosni in Hercegovini temeljila na strateških premislekih.

icon-expand Srečanje Fajonove in Grlić Radmana FOTO: Bobo

"A poudariti je treba, da ta strateški pristop ne sme pomeniti zniževanja standardov širitve EU. Popolna izvedba reform ostaja ključna," sporočajo trije zunanji ministri. Menijo, da so sedanje razmere priložnost tako za Evropsko unijo kot za Zahodni Balkan, da pokažeta več "strateške daljnovidnosti, si v celoti povrneta verodostojnost glede procesa širitve in okrepita medsebojno zaupanje, ki se je z leti skrhalo".

Zunanja ministrica Tanja Fajon se sicer trenutno mudi v Kijevu na zgodovinskem srečanju zunanjih ministric in ministrov, ki prvič zasedajo v državi, ki ni članica EU. Pred tem se je ministrica še poklonila žrtvam ukrajinskega boja za svobodo.

Kot prvi korak, ki ga je treba storiti brez odlašanja, navajajo potrebo, da Evropska unija začne pristopna pogajanja z Bosno in Hercegovino do konca tega leta, poroča HRT. Drugi je, da mora Črna gora nadaljevati reformno pot proti EU, kar je sicer odvisno tudi od oblikovanja nove vlade v državi, tretji pa je napredek, ki ga je treba doseči v pogajanjih z Albanijo in Severno Makedonijo.