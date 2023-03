Trije mladeniči delavce napadli z orodjem ter vanje metali kamenje

Na delovišču v Brežicah so se delavci sprli z neznanci, kasneje pa so jih še napadli z orodjem in vanje metali kamenje. Okoli 13. ure so bili na delovišče usmerjeni policisti, ki so na kraju vzpostavili javni red in mir.

Trije nasilneži, ki so na nič hudega sluteče delavce metali kamenje, so stari 20, 17 in 16 let. 20-letnik je med postopkom policistom grozil in jih skušal napasti s kolom. Mladeniča so obvladali, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Pridržali so tudi 17-letnika, ki je bil z njim.

Po zaključeni preiskavi ju bodo ovadili zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja.