Trije mrtvi delfini v naši soseščini. So smrti povezane?

Trije mrtvi delfini v izjemno kratkem časovnem obdobju, na majhnem območju. Dogajanje, ki je pritegnilo pozornost strokovnjakov.

Tilen Genov z društva za preučevanje morskih sesalcev Morigenos: "Jaz sklepam, da ne gre za nobeno povezanost, gre tudi za živali ki so v različnih stadijih razpadlosti." Kar pomeni, da niso poginili sočasno, sočasno jih je le morje naplavilo na obalo.

Začelo se je v ponedeljek v Rovinju, nadaljevalo včeraj v Italiji. Tam so našli dva pognula delfina, enega v Trstu – ta je sicer še nekaj dni pred tem plaval v mandraču – drugega pa pri Nabrežini.

"Ta žival, ki je bila najdena pri Nabrežini, je nam nekdo že sporočil v petek zvečer, da jo je videl v Slovenskem morju, plavajoče truplo," je povedal Genov. Ker je bilo to zelo pozno in daleč od obale se niso odločili za iskanje kadavra, ki ga je nato naplavilo pri naših zahodnih sosedih.

150 delfinov vrste velika pliskavka živi v Tržaškem zalivu. v društvu Morigenos jih preučujejo že 20 let, v tem času pa so jih, kot sami pravijo, spoznali 400.

Prepoznajo jih po hrbtni plavuti in poškodbah, ki nastanejo na njih in so nekakšen prstni odtis vsakega delfina. Tisti, najden v Trstu, po prvih ugotovitvah ni del naše stalne populacije. Pri drugih dveh identifikacija ni bila mogoča. "Je pa res, da sta od teh živali dva, torej tisti pri Nabrežini in ta pri Rovinju, že precej razpadla in bolj je žival razpadla, manj lahko ugotavljamo o njej," je Genov pojasnil, zakaj.

Tudi obdukcije, ki jih bodo naredili, prav zaradi tega morda ne bodo pokazale ničesar. Vsi trije poginuli osebki so bili sicer odrasli, niso pa kazali znakov visoke starosti.