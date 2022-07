Trije nasveti za lažje preživljanje vročih dni

Poletje povezujemo z dolgimi dnevi, soncem, morjem in ... v zadnjih letih z vročinskimi valovi, ko se srebro na termometrih povzpne v višave.

Pripravili smo tri uporabne nasvete, ki vam bodo pomagali prebroditi takšne dneve.

Pijte vodo ter jejte sadje in zelenjavo

Če želimo vročinske valove čim lažje preživeti, moramo poskrbeti za dobro počutje našega telesa. Uživanje dovoljšne količine vode je pomembno tekom celega leta, v poletnih mesecih pa je to še pomembnejše, saj se zaradi toplote bolj potimo in s tem izgubljamo večje količine vode iz telesa. Vodi lahko dodate sok limone in s tem poskrbite za občutek dodatne svežine. Pri izbiri hrane se raje odločite za bolj lahka živila. Svoje obroke oblikujete okoli sadja in zelenjave.

Zračenje doma v zgodnjih jutranjih urah

Med vročinskimi valovi preživite svoje dneve v notranjih prostorih, sploh med 10. in 18. uro. Za ohranjanje prijetnih temperatur v vaših domovih jih v zgodnjih jutranjih urah prezračite. Ko začne postajati zunaj vroče, zaprite vsa okna. Če imate možnost, zaprite tudi žaluzije ali polkna.

Poskrbite za dodatno osvežitev

Poleg zgornjih ukrepov pa lahko za osvežitev poskrbite tudi z ventilatorji, ohlajevalniki zraka in bazeni. Prva dva bosta poskrbela, da bodo vaši domovi prijeni za prebivanje dolgih dni doma in vam omogočali, da lahko normalno opravljate vsakodnevne aktivnosti. Bazeni pa so tisti, ki bodo poleg osvežitve prinesli še obilo zabave.