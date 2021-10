Trije nasveti za trajnostno nakupovanje

2. Pri hitrih obrokih bodite pozorni na embalažo

Vas večkrat preganja čas in želite zaužiti nekaj »na hitro«? Trajnostno lahko nakupujete tudi že pakirane obroke, kot so solate, že pakirano in narezano sadje. Pomembno je, da preverite, v kaj je hrana pakirana, saj so mnogi izdelki že v trajnostni embalaži.