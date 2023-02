Trije novi telefoni, ki postavljajo standarde tudi na področju trajnosti

Zavržene ribiške mreže, plastenke PET, reciklirana aluminij in steklo - vas zanima zakaj to naštevamo, ko vendar govorimo o pametnih telefonih? Prav zato, ker so to materiali, ki predstavljajo komponente telefonov Galaxy S23 serije.

A pojdimo na začetek - nov telefon prejememo v embalaži. Samsung uporablja minimalno embalaže za celotno družino Galaxy S23, kar je v mnogih pogledih koristno za okolje. Čeprav smo sprva godrnjali, da v škatli ni polnilca, danes kot potrošniki v skrbi za okolje to razumemo. Kdo danes kupi nov telefon, ne da bi imel doma vsaj en, a bolj verjetno dva do tri polnilce? Poleg tega so polnilci Samsung splošno dostopni. Na ta način imamo manj odpadkov in manj embalaže.

Prihranek ni samo pri najbolj očitnem, pač pa tudi pri porabi goriva za transport na primer, saj gre v primeru manjše embalaže veliko več mobilnih telefonov v škatlo, kontejner in na ladjo, tovornjak ali letalo. Predstavljajte si, za koliko prihranka dejansko gre, če vam povemo, da Samsung vsako leto proda več deset milijonov mobilnih telefonov serije S.

Vsa papirnata embalaža telefonov je seveda izdelana iz 100 % recikliranega papirja. Ko primete v roko enega izmed treh telefonov serije, pa naj bo to Galaxy S23 , Galaxy S23+ ali najzmogljivejši Galaxy S23 Ultra , nikakor ne boste občutili, da je narejen iz komponent, ki vsebujejo reciklirano plastiko in steklo, saj so vsi tako na otip kot na videz vrhunski. Pri izdelavi pa je uporabljen rekorden odstotek reciklirane plastike, aluminija in stekla, takšen odstotek, ki je zadostoval za pridobitev certifikata UL ECOLOGO za zmanjšanje vpliva na okolje.

Uporaba recikliranih materialov pa se ne ustavi le pri embalaži in ogrodju telefona, tudi novo Gorilla Glass Victus 2 zaščitno steklo je izdelano iz 22 % recikliranega materiala in kljub temu se lahko pohvali, da je trenutno najboljše zaščitno steklo na tržišču.