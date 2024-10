Trije od štirih družinskih zdravnikov v Tolminu dali odpoved

Direktor Zdravstvenega doma Tolmin Primož Uršič je odpovedi zdravnikov prejel prejšnji teden, poroča Radio Slovenija. Uršič konkretnih razlogov za odhod ne želi komentirati, odšli naj bi predvsem zaradi preobremenjenosti in osebnih razlogov. Zdravniki imajo sicer dvomesečni odpovedni rok in v tem času bodo z njimi poskušali najti rešitev, napoveduje Uršič.

"Vse kaže na to, da bomo morali določene ambulante zapreti. Ker je nemogoče, da bi en zdravnik pokrival paciente treh, štirih ambulant. To bi pomenilo, da bi pregorel in da bi ostali še brez njega. Tega si res ne moremo privoščiti," je za omenjeni radio povedal direktor ZD, ki napoveduje, da bo nov sistem delovanja znotraj zdravstvenega doma pričel veljati decembra. Zdravnikom bodo namreč morali omogočiti tudi koriščenje dopusta.

ZD Tolmin ima sicer 11 družinskih ambulant v Tolminu, Bovcu, Kobaridu, Mostu na Soči in Podbrdu, ki so jih pokrivali z le sedmimi zdravniki. Trenutno so trije na starševskem dopustu. Kot je še zatrdil Uršič, so se v zadnjem času zavzemali za kadrovske okrepitve na urgenci in družinski medicini.

Eden od družinskih zdravnikov, ki je dal odpoved, bi sicer moral uvajati zdravnico iz tujine, ki prihaja v ZD Tolmin. Sedaj je ostala brez mentorja.

Župan: Ne moremo konkurirati prihodkom v privatnem sektorju

Župan občine Tolmin Alen Červ nam je v odgovoru na vprašanje glede dogajanja v ZD Tolmin odgovoril, da razume zahtevnost dela v zdravstvenem domu, "ki po površini pokriva največje območje v Sloveniji in od splošnih zdravnikov v Tolminu zahteva tudi kakšen dan dela na lokacijah izven lastne ambulante." Preobremenjenost kadra razume tudi ob upoštevanju dežurstev in izvajanja nujne medicinske pomoči, "težko pa razumem takšno usklajeno vlaganje odpovedi v obdobju, ko bi se kolektivu morala pridružiti zdravnica iz tujine," ta je, kot že omenjeno, ostala brez obveznega mentorstva.

Po besedah župana bo občina sedaj skupaj z direktorjem zavoda preučila možnosti, da bi z zdravniki našli skupni jezik, "realno pa je, da ne moremo konkurirati prihodkom v privatnem sektorju," še opozarja Červ. Po njegovih besedah občina zdravnikom že sedaj nudi ugodnosti, kot so službena stanovanja in službena vozila. Občina bo sedaj v okviru svojih pristojnosti pregledala tudi možnosti za prilagoditev delovnega časa za posamezne zdravnike. "Za deficitarna območja, kjer zdravstvene oskrbe ne moremo zagotavljati v želeni meri – na primer v Podbrdu, razmišljamo tudi o razpisu koncesije," še odgovarjajo iz tolminske občine.