Trije otroci iz Gaze in njihovi spremljevalci zaprosili za azil

Trije otroci iz Gaze in njihovi spremljevalci so med zdravljenjem v Sloveniji zaprosili za mednarodno zaščito, so danes potrdili na zunanjem ministrstvu. Vsi prosilci se nahajajo v azilnem domu v Logatcu. Še ena pacientka in njena spremljevalka sta medtem izginili neznano kam. Ostali ostajajo na zdravljenju v URI Soča.