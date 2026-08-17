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Trije pijani moški nadlegovali mladoletnici, ob prihodu policistov postali agresivni

Koper, 17. 08. 2026 11.39 pred 1 uro 1 min branja 13

Avtor:
N.V.
Policija

V Kopru so trije moški nadlegovali dve mladoletnici, so sporočili s PU Koper. Ko so jih izsledili, so ugotovili, da so vsi trije pod vplivom alkohola; policistom so kričali v tujem jeziku in se vedli zelo agresivno. Zoper vse tri so policisti odredili pridržanje.

V zgodnjih jutranjih urah so policisti v Kopru prejeli prijavo, da naj bi trije moški nadlegovali dekleti, stari 17 in 16 let. Eden izmed njih naj bi proti dekletu brcnil pesek in zamahnil proti njenemu čelu.

Policija
Policija
FOTO: POP TV

Policisti so moške, stare 30, 29 in 20 let, izsledili v bližini. Zavračali so ukaze policistov ter se aktivno uprli in nakazovali, da želijo policiste napasti.

Zaradi njihove agresivnosti so policisti uporabili prisilna sredstva ter zaradi nadaljnje agresivnosti zoper vse tri odredili pridržanje. Vsem trem je bil izdan plačilni nalog.

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