Trije pijani moški nadlegovali mladoletnici, ob prihodu policistov postali agresivni

V zgodnjih jutranjih urah so policisti v Kopru prejeli prijavo, da naj bi trije moški nadlegovali dekleti, stari 17 in 16 let. Eden izmed njih naj bi proti dekletu brcnil pesek in zamahnil proti njenemu čelu.

Policisti so moške, stare 30, 29 in 20 let, izsledili v bližini. Zavračali so ukaze policistov ter se aktivno uprli in nakazovali, da želijo policiste napasti.

Zaradi njihove agresivnosti so policisti uporabili prisilna sredstva ter zaradi nadaljnje agresivnosti zoper vse tri odredili pridržanje. Vsem trem je bil izdan plačilni nalog.