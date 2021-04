Trije poslanci DeSUS prek Matoza svoji začasni vodji grozijo s tožbo

Matoz je sicer pisanja takšnih opominov političnim akterjem že vešč. Marca lani je tudi takratni premier v odhodu Marjan Šarec iz Matozove odvetniške družbe, ki pogosto zastopa stranko SDS in njihovega predsednika Janeza Janšo , prejel opomin oziroma opozorilo pred tožbo. V SDS so takrat namreč menili, da z izjavami o financiranju stranke iz Madžarske krši strankine pravice do varstva ugleda in dobrega imena.

Omenjeni poslanci DeSUS opozarjajo na izjave Čoklove, objavljene v člankih spletnega Dela in Večera 2. aprila. Za Delo je poslancem napovedala politiko palice in posvarila, da samovoljnih odmikov poslancev od stališč stranke ne bo več prenašala. V izjavi za Večer pa se je obregnila ob ravnanje poslancev na interpelaciji kulturnega ministra Vaska Simonitija. "To, da jih ni bilo na glasovanju, je za moje pojme nedopustno. To je pobalinstvo. Ko hodijo otroci v šolo, se temu reče špricanje. Pri 65 let starih ljudeh pa ne vem, če je to ravno osebnostna karakteristika, ki bi jo pričakovali od njih," je bila kritična do poslancev DeSUS. Pripisala jim tudi krivdo za padec podpore stranki v javnomnenjskih anketah.

V pismu članom stranke konec marca pa je Čoklova med drugim zapisala, da ima dikcija poslancev, da so zmerna opozicija, zelo raztegljiv in nedefiniran pomen. Opozorila je, da so poslanci DeSUS oz. vsaj večina, glasovali drugače od predhodno usklajenih stališč.

Spomnimo

Da je praktično vsakokratna podpora koalicije s strani poslancev stranke DeSUS vredna obsojanja, je začasna predsednica stranke Brigita Čokl – sicer že četrta v slabem letu, ki je prevzela vodenje stranke – brez zadržkov zapisala v pismu, ki ga je članom stranke poslala prvi dan, ko je zavzela trenutno funkcijo. V prihajajočih dveh mesecih do volilnega kongresa želi stranko ponovno poenotiti in ji vrniti moralno-etični kodeks, ki da so ga v precejšnji meri izgubili.