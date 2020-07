1200 kilometrov, desetdnevna vožnja ob meji Slovenije, ropot enotaktnih motorjev. Trije Sevničani so se s svojimi, več kot 30 let starimi traktorji, odpravili na edinstveno pot raziskovanja Slovenije. Opremljeni z nekaj hrane in obveznim sodom cvička kažejo, da je mogoče zdržati tudi naporno pot z vozili, ki ne presegajo hitrosti kolesarjev.