Trije Slovenci zapustili Iran, eden Jordanijo, okoli 20 še vedno v Izraelu

"V danih razmerah na Bližnjem vzhodu slovenskim državljanom in državljankam odsvetujemo vsa potovanja v Iran in Izrael ter vsa nenujna potovanja v Jordanijo", so ponovili na ministrstvu za zunanje zadeve. Podobno obvestilo so sicer izdali že v petek, potem ko so z izraelskim napadom na Iran izbruhnile sovražnosti med državama, ki se odtlej nadaljujejo in stopnjujejo.