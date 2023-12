Trije slovenski potniki v EU poskušali pretihotapiti zaščitene korale

Na mednarodnem letališču Marconi v Bologni so danes trem slovenskim državljanom, ki so prispeli iz Dominikanske republike, zasegli sedem koral v skupni teži 4700 gramov. Korale sodijo med ogrožene živalske vrste po Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Cariniki so zaščitene korale našli med pregledom njihovih kovčkov, in sicer skrite med osebnimi predmeti. Ker za uvoz koral niso imeli ustreznih uvoznih in drugih dokumentov, jih bodo oglobili.