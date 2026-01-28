Trije slovenski predstavniki med finalisti 12. International Medis Awards for Medical Research

Za nagrade International Medis Awards so se lahko potegovali zdravniki in farmacevti, ki so svoje znanstvenoraziskovalne prispevke objavili v uglednih znanstvenih publikacijah s faktorjem vpliva, višjim od 1,500. Na natečaj je letos prispelo 243 prijav iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Hrvaške, Madžarske, Severne Makedonije, Slovaške, Slovenije in Srbije. Vsem visokim kriterijem za nominacije za International Medis Awards je ustrezalo 196 prijav.

Slavnostna podelitev nagrad bo 12. marca 2026 v Ljubljani.

Priznanje odličnosti in inovacij v medicini in farmaciji

International Medis Awards for Medical Research je mednarodna nagrada, ki jo letno podeljuje neodvisna mednarodna strokovna komisija za izstopajoče raziskovalne dosežke. Natečaj poteka v enajstih državah srednje in vzhodne Evrope na devetih medicinskih področjih.

Nagrada je priznanje prodornim zdravnikom in farmacevtom, ki poleg rednega dela z bolniki tudi raziskujejo. Cilj nagrad je te zdravnike in farmacevte izpostaviti v javnosti z namenom, da se razširi poznavanje njihovega dela in spodbudi njih in druge k nadaljnjemu raziskovalnemu delu. S svojim delom namreč prispevajo pomembne inovacije v medicini in farmaciji in s tem učinkovitejšemu obvladovanju bolezni. Nagrada je bila ustanovljena leta 2014 na pobudo slovenske družbe Medis, ki je tudi glavni sponzor. Več na www.medis-awards.com .





