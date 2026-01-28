Naslovnica
Trije slovenski predstavniki med finalisti 12. International Medis Awards for Medical Research

Ljubljana, 28. 01. 2026 00.15 pred 18 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
P.R.
Bodočnost, bronasta plastika priznanega kiparja Jakova Brdarja, ki jo prejmejo zmagovalci International Medis Awards.

Mednarodna strokovna komisija ocenila 243 znanstvenoraziskovalnih prispevkov iz 11 držav in izbrala 18 finalistov.

Mednarodna strokovna komisija natečaja International Medis Awards for Medical Research je pregledala 243 znanstvenoraziskovalnih prispevkov. Vsem visokim kriterijem za nominacije za International Medis Awards je tokrat ustrezalo 196 prijav. Komisija je izbrala tudi 18 finalistov; med njimi so trije raziskovalci iz Slovenije: izr. prof. dr. Klemen Dovč, dr. med., s področja pediatrije, izr. prof. dr. Matej Štuhec, mag. farm., s področja farmacije in doc. dr. Peter Kopač, dr. med., s področja pulmologije in alergologije. Slavnostna podelitev nagrad bo 12. marca 2025 v Ljubljani.

Bodočnost, bronasta plastika priznanega kiparja Jakova Brdarja, ki jo prejmejo zmagovalci International Medis Awards.
Bodočnost, bronasta plastika priznanega kiparja Jakova Brdarja, ki jo prejmejo zmagovalci International Medis Awards.
FOTO: Arhiv ponudnika

Iz Slovenije prihajajo naslednji finalisti:

Izr. prof. dr. Klemen Dovč, dr. med.

Področje: pediatrija

Znanstveno delo: Daily Carbohydrate Entries and Glycemic Outcomes Following Automated Insulin Delivery System Initiation in Youth With Type 1 Diabetes: A Real-World Multinational Longitudinal Study

Znanstvena revija: Diabetes Care


Prof. dr. Matej Štuhec, mag. farm.

Področje: farmacija

Znanstveno delo: Clinical pharmacist prescriber in primary care in Slovenia: prospective non-randomised interventional study focused on clinical outcomes and quality of life

Znanstvena revija: Frontiers in Pharmacology


Doc. dr. Peter Kopač, dr. med.

Področje: pulmologija in alergologija

Znanstveno delo: Hereditary -tryptasemia is Associated With Anaphylaxis to Antibiotics and Monoclonal Antibodies

Znanstvena revija: The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice


Vsi finalisti 12. International Medis Awards for Medical Research (po abecedi):

- Dermatologija: Jelena Petković Dabić, Bosna in Hercegovina in Terézia Thomová, Češka

- Farmacija: Milica Bajčetić, Srbija in Matej Štuhec, Slovenija

- Ginekologija: Zdeněk Rušavý, Češka in Gligor Tofoski, Severna Makedonija

- Intenzivna medicina in anesteziologija: Helena Ostović, Hrvaška in Vlatka Sotošek, Hrvaška

- Nevrologija: Berislav Ruška, Hrvaška in Gertrúd Tamás, Madžarska

- Oftalmologija: Gréta Kemenes, Madžarska in Leon Marković, Hrvaška

- Pediatrija: Klemen Dovč, Slovenija in Michaela Richtrová, Češka

- Pulmologija in alergologija: Peter Kopač, Slovenija in Liborija Lugović Mihić, Hrvaška

- Revmatologija: Jelena Čolić, Srbija in Markéta Dudková, Češka

Zmagovalci 11. International Medis Awards s predsednico Republike Slovenije dr. Natašo Pirc Musar in predstavniki družbe Medis.
Zmagovalci 11. International Medis Awards s predsednico Republike Slovenije dr. Natašo Pirc Musar in predstavniki družbe Medis.
FOTO: Arhiv ponudnika

Za nagrade International Medis Awards so se lahko potegovali zdravniki in farmacevti, ki so svoje znanstvenoraziskovalne prispevke objavili v uglednih znanstvenih publikacijah s faktorjem vpliva, višjim od 1,500. Na natečaj je letos prispelo 243 prijav iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Hrvaške, Madžarske, Severne Makedonije, Slovaške, Slovenije in Srbije. Vsem visokim kriterijem za nominacije za International Medis Awards je ustrezalo 196 prijav.

Slavnostna podelitev nagrad bo 12. marca 2026 v Ljubljani.

Priznanje odličnosti in inovacij v medicini in farmaciji

International Medis Awards for Medical Research je mednarodna nagrada, ki jo letno podeljuje neodvisna mednarodna strokovna komisija za izstopajoče raziskovalne dosežke. Natečaj poteka v enajstih državah srednje in vzhodne Evrope na devetih medicinskih področjih.

Nagrada je priznanje prodornim zdravnikom in farmacevtom, ki poleg rednega dela z bolniki tudi raziskujejo. Cilj nagrad je te zdravnike in farmacevte izpostaviti v javnosti z namenom, da se razširi poznavanje njihovega dela in spodbudi njih in druge k nadaljnjemu raziskovalnemu delu. S svojim delom namreč prispevajo pomembne inovacije v medicini in farmaciji in s tem učinkovitejšemu obvladovanju bolezni. Nagrada je bila ustanovljena leta 2014 na pobudo slovenske družbe Medis, ki je tudi glavni sponzor. Več na www.medis-awards.com.


Naročnik oglasne vsebine je Entrapharm d.o.o.

12. International Medis Awards for Medical Research finalisti slovenci
