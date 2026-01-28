Trije slovenski predstavniki med finalisti 12. International Medis Awards for Medical Research

Mednarodna strokovna komisija natečaja International Medis Awards for Medical Research je pregledala 243 znanstvenoraziskovalnih prispevkov. Vsem visokim kriterijem za nominacije za International Medis Awards je tokrat ustrezalo 196 prijav. Komisija je izbrala tudi 18 finalistov; med njimi so trije raziskovalci iz Slovenije: izr. prof. dr. Klemen Dovč, dr. med., s področja pediatrije, izr. prof. dr. Matej Štuhec, mag. farm., s področja farmacije in doc. dr. Peter Kopač, dr. med., s področja pulmologije in alergologije. Slavnostna podelitev nagrad bo 12. marca 2025 v Ljubljani.
Iz Slovenije prihajajo naslednji finalisti:
Izr. prof. dr. Klemen Dovč, dr. med.
Področje: pediatrija
Znanstveno delo: Daily Carbohydrate Entries and Glycemic Outcomes Following Automated Insulin Delivery System Initiation in Youth With Type 1 Diabetes: A Real-World Multinational Longitudinal Study
Znanstvena revija: Diabetes Care
Prof. dr. Matej Štuhec, mag. farm.
Področje: farmacija
Znanstveno delo: Clinical pharmacist prescriber in primary care in Slovenia: prospective non-randomised interventional study focused on clinical outcomes and quality of life
Znanstvena revija: Frontiers in Pharmacology
Doc. dr. Peter Kopač, dr. med.
Področje: pulmologija in alergologija
Znanstveno delo: Hereditary -tryptasemia is Associated With Anaphylaxis to Antibiotics and Monoclonal Antibodies
Znanstvena revija: The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice
Vsi finalisti 12. International Medis Awards for Medical Research (po abecedi):
- Dermatologija: Jelena Petković Dabić, Bosna in Hercegovina in Terézia Thomová, Češka
- Farmacija: Milica Bajčetić, Srbija in Matej Štuhec, Slovenija
- Ginekologija: Zdeněk Rušavý, Češka in Gligor Tofoski, Severna Makedonija
- Intenzivna medicina in anesteziologija: Helena Ostović, Hrvaška in Vlatka Sotošek, Hrvaška
- Nevrologija: Berislav Ruška, Hrvaška in Gertrúd Tamás, Madžarska
- Oftalmologija: Gréta Kemenes, Madžarska in Leon Marković, Hrvaška
- Pediatrija: Klemen Dovč, Slovenija in Michaela Richtrová, Češka
- Pulmologija in alergologija: Peter Kopač, Slovenija in Liborija Lugović Mihić, Hrvaška
- Revmatologija: Jelena Čolić, Srbija in Markéta Dudková, Češka
Za nagrade International Medis Awards so se lahko potegovali zdravniki in farmacevti, ki so svoje znanstvenoraziskovalne prispevke objavili v uglednih znanstvenih publikacijah s faktorjem vpliva, višjim od 1,500. Na natečaj je letos prispelo 243 prijav iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Hrvaške, Madžarske, Severne Makedonije, Slovaške, Slovenije in Srbije. Vsem visokim kriterijem za nominacije za International Medis Awards je ustrezalo 196 prijav.
Slavnostna podelitev nagrad bo 12. marca 2026 v Ljubljani.
Priznanje odličnosti in inovacij v medicini in farmaciji
International Medis Awards for Medical Research je mednarodna nagrada, ki jo letno podeljuje neodvisna mednarodna strokovna komisija za izstopajoče raziskovalne dosežke. Natečaj poteka v enajstih državah srednje in vzhodne Evrope na devetih medicinskih področjih.
Nagrada je priznanje prodornim zdravnikom in farmacevtom, ki poleg rednega dela z bolniki tudi raziskujejo. Cilj nagrad je te zdravnike in farmacevte izpostaviti v javnosti z namenom, da se razširi poznavanje njihovega dela in spodbudi njih in druge k nadaljnjemu raziskovalnemu delu. S svojim delom namreč prispevajo pomembne inovacije v medicini in farmaciji in s tem učinkovitejšemu obvladovanju bolezni. Nagrada je bila ustanovljena leta 2014 na pobudo slovenske družbe Medis, ki je tudi glavni sponzor. Več na www.medis-awards.com.
Naročnik oglasne vsebine je Entrapharm d.o.o.