Trije suhi in hladni dnevi, nato prihajata dež in sneg

Na vreme pri nas bo v petek vplival globok ciklon, ki bo snežinke prinesel tudi v nižine. Ker bo najverjetneje šlo le za izmenjavanje dežja in snega, debelejše snežne odeje ni za pričakovati, obisku zime pa bo že kmalu sledila izrazita odjuga. A pred tem nas čakajo še trije hladni in tudi precej sončni dnevi z burjo na Primorskem.

Vreme v tem mesecu nam je, kar se tiče sonca, veliko bolj naklonjeno, kot nam je bilo v novembru, ki je bil marsikje po državi med najbolj sivimi in mokrimi meseci doslej. V Ljubljani smo tako v prvih osmih dneh decembra našteli že 27 ur sončnega obsevanja, kar je za približno tri ure več, kot jih je bilo v celem novembru skupaj. V Mariboru je bilo sončnih 22, v Portorožu pa 25 ur.

Tudi v tem tednu bo kar nekaj sonca. FOTO: Peter Balantič

Po včerajšnjem prehodu fronte se nad naše kraje širi hladna in suha zračna masa, ki bo poskrbela, da sonca tudi v prihodnjih dneh ne bo manjkalo. Na Primorskem se bo danes nekoliko okrepila burja, ki bo popoldne in zvečer na izpostavljenih mestih v Vipavski dolini, Brkinih in na Ilirskobistriškem v sunkih dosegala hitrost okoli sto kilometrov na uro. Na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal okrepljen severni veter s sunki do 70 kilometrov na uro, drugod po državi bo vetra manj. Prevladovalo bo sončno vreme. Nekaj več oblakov bo občasno predvsem v jugovzhodni Sloveniji. Temperature bodo razmeroma visoke za ta čas, a zaradi vetra ne bo preveč toplo. V osrednji in vzhodni Sloveniji bo od 7 do 9 stopinj Celzija. Do 13 stopinj Celzija se bo ogrelo na Primorskem, v alpskih dolinah pa bodo 4 stopinje Celzija.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Sončna bo tudi sreda, v četrtek se bo pooblačilo Do sredinega jutra bo veter večinoma ponehal, le na Primorskem bo tudi jutri čez dan še vztrajala burja, ki pa bo počasi slabela. Po nekaterih nižinah bo zjutraj nastala kratkotrajna megla. Hladno bo. V večjem delu Slovenije bo okoli -5, po mraziščih Notranjske in Kočevske ter v alpskih dolinah tudi pod -10 stopinj Celzija. Popoldne bodo temperature v večjem delu države prilezle malo nad ničlo, precej topleje bo na Primorskem, kjer se bo ogrelo do 10 stopinj Celzija. Jutri bodo razmere zelo primerne tudi za obisk gora, saj bo relativna vlaga nad nadmorsko višino okoli 1500 metrov le nekaj odstotna, razgled pa bo zaradi puščavsko suhega zraka odličen. V četrtek se nam bo od zahoda bližala fronta, zato bo postopno vse več oblačnosti. Kljub temu, da bo fronta zelo dolga, saj se bo raztezala vse od severne Afrike do severa Skandinavije, pa veliko padavin v naše kraje ne bo prinesla. Le tu in tam lahko popoldne in zvečer do tal pripleše kakšna snežinka.

V petek se bosta po nižinah izmenjevala dež in sneg. FOTO: Dreamstime

Več padavin nam prinaša fronta, ki nas bo dosegla v petek čez dan in nad severno Italijo povzročila nastanek novega ciklona. Petek bo tako oblačen s pogostimi padavinami. Najprej bo tudi po nižinah večinoma snežilo, nato bo sneg prehajal v dež, proti koncu padavin pa bo marsikje spet prevladoval sneg. Ker so do petka še trije dnevi, se bo napoved v podrobnostih še spreminjala, a vsaj za zdaj v večjem delu nižin ne kaže na debelejšo snežno odejo.

Obeti za Slovenije FOTO: POP TV