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Slovenija

Trije vidni člani NSi s predsednikom na čelu bodo morali pred sodnika

Ljubljana, 12. 06. 2026 19.12 pred 1 uro 2 min branja 89

Avtor:
Kaja Kobetič
Zaslišanje Jerneja Vrtovca

Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat bodo morali stopiti pred sodnika. Predsednik NSi in infrastrukturni minister, vodja poslanske skupine ter nekdanji šef poslancev – eni najvidnejših obrazov koalicijske Nove Slovenije se bodo na sodišču zagovarjali v primeru iz leta 2023, ko je Knovs, ki ga je takrat vodil Žakelj, na Policiji – le nekaj dni po izbruhu afere podkupovanja – na Darsu preverjal, ali se 15 osebam, tudi vpletenim v to afero, prisluškuje.

Obtožnica zoper predsednika NSi in infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, vodjo poslanske skupine Nove Slovenije Janeza Žaklja in nekdanjega šefa poslancev Jožefa Horvata je postala pravnomočna.

Kaj to pomeni in kako odgovarjajo NSi-jevi nekdanji člani Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs)?

To pomeni, da so na Okrajnem sodišču v Ljubljani presodili, da je obtožni predlog, ki ga je letos februarja vložilo Specializirano državno tožilstvo (SDT), utemeljen. Torej, da tožilstvo lahko dokaže, da so člani NSi storili kaznivo dejanje. Da so opravili preizkus obtožnega predloga, so nam potrdili tudi na sodišču.

Kar pomeni, da bodo morali predsednik NSi, njihov aktualni vodja poslancev in nekdanji dolgoletni poslanec stopiti pred sodnika. Obvestilo, da bo v zadevi razpisan predobravnavni narok, sta Horvat in Žakelj že dobila, medtem ko Vrtovec pošte za zdaj še ni prevzel.

Primer se sicer vodi zoper štiri člane NSi, še zoper nekdanjega šefa stranke Mateja Tonina. Zanj tožilstvo zahteva odvzem imunitete, ki mu lahko pripada kot evropskemu poslancu. Ali mu jo bodo odvzeli, pa v evropskem parlamentu še niso odločili.

Tožilstvo jih sicer obtožuje zlorabe uradnega položaja – ker so z glasovanjem nenapovedan nadzor na Policiji omogočili in ker nato tajne podatke iz tega nadzora nato sporočili svojim strankarskim kolegom.

In kako odgovarjajo obtoženci? Da so delovali zakonito, danes ponavljajo v NSi, predobravnavni narok pa označujejo za nadaljevanje političnega pregona. Kdaj bo narok sklican sicer še ni jasno.

NSi Jernej Vrtovec Janez Žakelj Jožef Horvat Matej Tonin Knovs obtožnica pravnomočnost

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KOMENTARJI89

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kardinal v Kristusu
12. 06. 2026 20.43
Podprimo gospoda ministra Jerneja Vrtovca, pomagajmo mu nositi ta križ! Za domovino!
Odgovori
0 0
Mens sana
12. 06. 2026 20.42
..........vrh NSI, politiki z najvišjo stopnjo integritete, ki jo premore stranka, politiki dvojnih meril, dvojne morale, dvojnega vida, politiki oportunisti, molimo zanje, da jim Bog oprosti grehe...............
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0 0
Bullet5672
12. 06. 2026 20.41
Člani trenutne vlade so več na sodišču kot pa sodniki in odvetniki skupaj. Dobro ste volili.
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0 0
Aijn Prenn
12. 06. 2026 20.40
Sem pogledal video, pa ne zaradi obtoženih lumpov. Ti niso vredni ogleda. ;-))
Odgovori
0 0
Nikoliveclevo
12. 06. 2026 20.39
Leva globoka drzava v akciji
Odgovori
+2
2 0
lakala28
12. 06. 2026 20.38
Sami asi, sami poštenjaki. Tipični predstavniki samooklicanega državnega zbora in vlade prevarantov. Pa ka j se mi gremo, zaboga? Še vučić s svojimi jastrebi je amater v primerjavi s tem, kar se je zgodilo nam, Slovencem. in vse to v imenu pri notarju overjene izjave. Na bruhanje mi greeeee!!!!
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-1
1 2
Groucho Marx
12. 06. 2026 20.42
Še dobro, da ti je šlo na bruhanje tudi ob nezakonitem pernatem fušu. 🤪
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0 0
Kardinal v Kristusu
12. 06. 2026 20.34
Zaveda se Jernej, da njegovo ministrovanje le od Janeza je odvisno, njegov stolček trden kot Janezova volja. Kajti Janša je trden kakor Slovenski šopek in bo zamajal neposlušnega in našel novega apostola. Zavedanje je Jernejevo, da njegova bit odvisna je le od Janeza, brez njega ni nove Slovenije, stare Slovenije, niti demokracije in človekovih pravic. Podporo mu Janez nudi neomajno, bdi nad njim ker ve, kako biti je žrtev rdečega krivosodja, ko pred veki pribili so ga na križ in zamejili z bodečo žico.
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+3
3 0
zavetnik
12. 06. 2026 20.32
Člani NSi ne odgovarjajo na sodišču ker so krščanski demokrati priznavajo samo sveto pismo in cerkev jim lahko odpusti grehe seveda za plačilo
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+8
9 1
zibertmi
12. 06. 2026 20.28
da so krivi ,da so prestopili prag,je jasno ,kaj se bo naredilo.nič.ostali bodo v politiki ,pripravljali zakone v svojo korist in našo škodo
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+6
10 4
Polona.
12. 06. 2026 20.25
Kaj bi dala .da nas danes nagovori Robi in reče barka je prispela varno v pristan.
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+0
2 2
lakala28
12. 06. 2026 20.36
Mate rajši kriminalce, goljufe in lažnivce, a ne? Zakaj že? A zato, ker isti ptiči skupaj letajo, ali zato ker ste plačani, da take pišete?
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0 0
Aijn Prenn
12. 06. 2026 20.42
Že pogrešaš mirno plovbo, kaj? Čedalje bolj bo premetavalo, do bridkega konca.
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0 0
borjac
12. 06. 2026 20.24
Tale Kaja je pa malce odrasla , hinavski in lažnivi obrazi NSi-ja na SODIŠČU !! kaj sledi sedaj ??? sledi tista Vizjakova " sodnikom bomo malo jajca stisnili" ... kar naenkrat se bo Sodišče , katero je osvobodilo Janšo v aferi Trenta , bilo pohvaljeno , se bo v tem trenutku spremenilo v krivosodje .... mislim pa od te stvari ne bo nič , kajti Black Cube bo vse to porihtal !!! saj vendar ne moreš zaveznikov pustiti na cedilu.
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+5
8 3
grumf
12. 06. 2026 20.24
Hehe, pada vlada?
Odgovori
+4
7 3
Kardinal v Kristusu
12. 06. 2026 20.21
Pomagajmo Jerneju nositi ta križ. Podprimo ga.
Odgovori
-4
4 8
Polona.
12. 06. 2026 20.22
Sama si želim .da Simon to stori kot pravi moški.
Odgovori
+3
4 1
biggie33
12. 06. 2026 20.21
Ko je bil Dari Južna pravnomocno obsojen za zlorabo uradnega položaja, je kazen zapora nadomestil z nekaj urami dela v splošno korist.. toliko o učinkovitosti pravosodnega sistema, škoda časa in denarja..
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+13
14 1
zibertmi
12. 06. 2026 20.31
in postal največji delničar petrola.ima koncesijo dveh podjetij za urejanje voda v sloveniji,janša mu je dvignil maržo na gorivo,ki se bi podražilo zaradi tega po par centov za bencin,nafto in kurilno olje,plus seveda regulacija cen,plačat je treba račun pomoči pri volitvah,ko so costerne za prevoz stale na parkiriščih
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+4
5 1
Groucho Marx
12. 06. 2026 20.36
Ne izmišljuj si. Največji delničar je J&T banka, sledita Slovenski državni holding in Republika Slovenija.
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0 0
Stojadina-sportiva
12. 06. 2026 20.19
Zelo očitno je da nimajo medijev pod palcem....
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+1
3 2
Polona.
12. 06. 2026 20.20
Sama volim Alenko Bratušek odkar je bila naša stranka sab in sem vedno zadovoljna.
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-5
2 7
Resnico ti povem
12. 06. 2026 20.17
pravilno, čim prej za zapahe, stejem dneve, da vlada pade...
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+5
10 5
Groucho Marx
12. 06. 2026 20.17
Pernati je nezakonito fušal od prvega dne.
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+2
7 5
August Landmesser
12. 06. 2026 20.16
ta koalicija bivsega komunista lažnivega janše je komoletna za na sodnijo ne pa v parlament....da odločajo o našem danes in jutri..
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+4
9 5
Mišel.
12. 06. 2026 20.19
Pozdravljeni že dolgo te ni bilo.
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+0
2 2
Gutenberg
12. 06. 2026 20.16
Kakšno naključje, ravno en teden po imenovanju vlade. Dobro tole rdeči koordinirajo s Kučanom na čelu. So opažena njegova sestankovanja po raznih gostilnicah.
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-7
4 11
Bella Ciao1
12. 06. 2026 20.16
Katolikom je lahko....jih učijo, da jim je in bo v klero skupnosti res vse oproščeno...če le delajo za političnega Bogca.
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+6
7 1
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