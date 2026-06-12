Trije vidni člani NSi s predsednikom na čelu bodo morali pred sodnika

Obtožnica zoper predsednika NSi in infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, vodjo poslanske skupine Nove Slovenije Janeza Žaklja in nekdanjega šefa poslancev Jožefa Horvata je postala pravnomočna.

Kaj to pomeni in kako odgovarjajo NSi-jevi nekdanji člani Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs)?

To pomeni, da so na Okrajnem sodišču v Ljubljani presodili, da je obtožni predlog, ki ga je letos februarja vložilo Specializirano državno tožilstvo (SDT), utemeljen. Torej, da tožilstvo lahko dokaže, da so člani NSi storili kaznivo dejanje. Da so opravili preizkus obtožnega predloga, so nam potrdili tudi na sodišču.

Kar pomeni, da bodo morali predsednik NSi, njihov aktualni vodja poslancev in nekdanji dolgoletni poslanec stopiti pred sodnika. Obvestilo, da bo v zadevi razpisan predobravnavni narok, sta Horvat in Žakelj že dobila, medtem ko Vrtovec pošte za zdaj še ni prevzel.

Primer se sicer vodi zoper štiri člane NSi, še zoper nekdanjega šefa stranke Mateja Tonina. Zanj tožilstvo zahteva odvzem imunitete, ki mu lahko pripada kot evropskemu poslancu. Ali mu jo bodo odvzeli, pa v evropskem parlamentu še niso odločili.

Tožilstvo jih sicer obtožuje zlorabe uradnega položaja – ker so z glasovanjem nenapovedan nadzor na Policiji omogočili in ker nato tajne podatke iz tega nadzora nato sporočili svojim strankarskim kolegom.

In kako odgovarjajo obtoženci? Da so delovali zakonito, danes ponavljajo v NSi, predobravnavni narok pa označujejo za nadaljevanje političnega pregona. Kdaj bo narok sklican sicer še ni jasno.