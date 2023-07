Trije vročinski valovi, tropska noč na 1000 metrih, snežinke in megla

V letošnjem letu so na večini meteoroloških postaj beležili tri vročinske valove. Prvi vročinski val so zaznali v drugi polovici junija in je trajal nekje od tri do šest dni. Naslednji se je nato začel v prvi tretjini julija in so ga za kakšen dan ali dva prekinile različne hladne fronte, ki so prinesle kratkotrajno ohladitev skupaj s plohami in nevihtami. Brez teh prekinitev bi lahko beležili daljši vročinski val.

Najdaljši je bil v Kopru na postaji Markovec, kjer je trajal kar 13 dni, od 9. do 21. julija.