Triki, ki jih mora poznati vsak pravi »gamer«

Veste, katere razlike ločijo profesionalnega igralca od drugih? Priprava. Le z dobro pripravo in učenjem si igralec poveča možnost za zmago in navsezadnje boljše sodelovanje v skupinski igri. Da pa bo vaša igra še toliko izjemnejša, bodo za pravi resničnosti občutek poskrbeli televizorji BRAVIA XR, ki bodo v kombinaciji s PlayStation®5 ustvarili edinstveno »gamersko« izkušnjo.

PlayStation®5 in televizor Sony BRAVIA XR™ sta popoln par, ki vas bosta povsem osvojila ter skupaj ustvarila izjemno priložnost za igro. Top 5 gajmerskih trikov, ki jih mora poznati vsak gajmer 1. Odslej boste zmagovalci vi! Pred nakupom igre si vzemite malo časa in preučite igre. Preberite oziroma poglejte si nekaj videov na YouTubu, kako se igro igra, kaj bo igra od vas zahtevala med igranjem ter njene prednosti in slabosti. Na ta način boste videli, če vam bo v praksi sploh všeč. Najpopularnejše klasike, kot so NBA, Call of Duty in Fifa, pa tudi Assassin's Creed Valhalla, Ratchet & Clank: Rift Apart ali Spider-Man, bodo svoj pravi potencial pokazale skozi televizor Sony BRAVIA XR™, ker jih odlikuje osupljivo realistična slika, polna živahnih barv in privlačnih kontrastov, ki jih dopolnjuje edinstvena tehnologija zvoka. Sony BRAVIA XRTM in PS5™ s pristno sliko in zvokom popeljeta v samo središče dogajanja – ne glede na to, ali igrate igro ali gledate film.

icon-expand Posnemite več podrobnosti s prizori z veliko kontrasta. Gran Turismo 7: Blagovna znamka in avtorske pravice so v lasti podjetja Sony Interactive Entertainment Inc. Igro je razvilo podjetje Polyphony Digital Inc. FOTO: Arhiv ponudnika

2. Priprava je ključna Ko se boste odločili za nakup določene igre, se najprej preizkusite v vadbeni sobi in natančno preberite navodila. Tukaj si lahko ponovno pogledate tutorial videe na YouTubu, kjer vam izkušeni igralci pomagajo razumeti igro in njene značilnosti. Velikokrat se preko videov drugih igralcev izve veliko uporabnih in skritih informacij, do katerih bi do njih prišli šele čez nekaj časa igranja.

3. Dobra tehnologija = izjemna igra! Za čimbolj nemoteno igranje je pomemben dober Wi-Fi. Pred začetkom igre preverite, če vam Wi-Fi dobro deluje, da se vam ne bo zaradi tega med igro kaj zalomilo. S televizorji BRAVIA XR pa boste imeli na voljo tudi dve povsem novi ekskluzivni funkciji za PS5™, s katerima bo igračarski svet še bolj zakon. Konzola PS5™ samodejno obdela slike HDR, prepoznava individualne TV-modele BRAVIA XR in izbere najboljšo nastavitev HDR za vaš TV. Zato boste tudi v prizorih z visokim kontrastom videli ključne podrobnosti in barve v najsvetlejših in najtemnejših delih zaslona. Televizor BRAVIA XR vam bo tudi samodejno preklopil v igralni način. Tako minimalizira zakasnitev in izboljša odzivnost. Med gledanjem TV-ja in filmov preklopi v standardni način in daje poudarek na obdelavi slike za bolj izrazne prizore.

icon-expand Linija najsodobnejših televizorjev Sony BRAVIA XR s kognitivno inteligenco FOTO: Arhiv ponudnika

4. Brez drugih motenj, samo vi in vaš svet Če si želite ustvariti res neverjetno in nepozabno gajmersko izkušnjo, vam bodo poleg izjemne televizije Sony BRAVIA XR™ prav prišle tudi vrhunske brezžične Sony slušalke WH1000XM4, katere lahko preprosto povežete z igralno konzolo. S svojo tehnologijo bodo preprečile dostop šumov med igranjem in vam zagotovile izjemno kakovost zvoka. Z njimi prav tako ne boste motili drugih, ker ne oddajajo zvoka. Ko boste združili PlayStation®5 s Sonyjevo televizijo BRAVIA XR™ in brezžičnimi slušalkami, boste imeli občutek, da ste na bojišču s svojo ekipo ob strani in se skupaj bojujete proti sovražniku. 5. Zadnji trik: Prazen mehur in slastni prigrizki ob roki Sledi še priprava prave gajmerske atmosfere. Pred začetkom igre hitro skočite na stranišče, pripravite si najljubše prigrizke in pijačo, ki vam bo med igranjem dajala energijo. Za še bolj odbito igranje si lahko prižgete led lučke, ki bodo vaši sobi dodale popolnoma drugačen ton. Če pa želite dodati še več vznemirjenja in napetosti, pa povabite svoje igralske prijatelje in naj se boj proti zmagi začne!

icon-expand Horrizon Forbidden West™. Napovedana za drugo polovico 2021. Sony Interactive Entertainment Europe. Igro je razvilo podjetje Guerilla. Blagovna znamka Horrizon Forbidden West je v lasti podjetja Sony Interactive Entertainment Inc. FOTO: Arhiv ponudnika