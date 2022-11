Triki Mihaela Karnerja: ponudil 'dragocen vpogled'

Dvorana, v kateri se je odvila šesta konferenca Poslovna forenzika v organizaciji podjetja Tax-Fin-Lex, je bila skoraj premajhna za vse, ki so želeli prisluhniti podjetniku, za katerega ameriški preiskovalci ponujajo pet milijonov evrov. ''Konferenco smo morali zaradi številnih vprašanj in odzivov tudi podaljšati,'' pravi Zlata Tavčar, ustanoviteljica in direktorica družbe Tax-Fin-Lex.

Iz prve vrste je nasvetom Mihaela Karnerja prisluhnil tudi nekdanji minister za javno upravo Boštjan Koritnik, pri čemer se je zatekel k dejstvu, da Karner v Sloveniji ni bil obsojen.

Karner je bolj ali manj sporne nasvete o davčnih optimizacijah in zaščiti premoženja stresal z rokava. Sam pravi, da so to mehanizmi, ki se jih je posluževal tudi sam in pri tem ne vidi nič spornega. So pa to spornost pri njegovi udeležbi zaznali številni drugi govorci, ki so se nastopu na konferenci nato tudi odpovedali. ''To je odločitev govorcev, s tem so povedali veliko o sebi,'' pravi Tavčarjeva.