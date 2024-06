Triki za zdrave rastline

GARDENA Premium večnamenska pršilka ponuja pet različnih oblik curka in je odlična za globinsko zalivanje rastlin na vrtu, balkonu in terasi. Nežna mehka prha ponuja nego za rastline na vrtu, peneč curek pa je idealen za obilno zalivanje rastlin v posodah. Oster ter ploščat curek ponujata brezhibno čiščenje.

Predvsem v vročih poletnih mesecih se vrhnja plast tal hitro izsuši. Pri ročnem zalivanju s tuši in pršilkami zalivamo naenkrat v večji količini, saj voda tako prodre tudi v globlje ležeče zemeljske plasti vse do korenin. Izogibamo se večkratnemu zalivanju po malem, saj se voda večinoma posuši na površju in ne nudi zadostne oskrbe rastlinam. Zalivanje s prhami in brizgalkami je dovolj učinkovito, če zalivamo izdatno in tla namočimo vsaj do globine 4 cm. Glede na vremenske razmere lahko zadostuje zalivanje le 2-3 krat na teden.

Pomagajte ohraniti okolje in zalivajte z deževnico, ki je tudi sicer najbolj ustrezna za zalivanje rastlin. Voda iz pipe ima večjo vsebnost apnenca, zato zlasti pri zalivanju občutljivih rastlin le to mešamo z destilirano vodo. Mehko vodo lahko ustvarimo tudi sami in sicer vodo iz pipe natočimo v očiščeno plastenko, ter jo pustimo nekaj dni mirovati. Pri prelivanju v zalivalko odtočimo nekoliko več kot in pazimo, da usedline ostanejo v plastenki.

Cvetje in travo je treba pri visokih temperaturah zalivati že po nekaj sušnih dneh. Le tako se zagotovi zdrave in krepke rastline. Pri zalivanju naj rastline prejmejo dovolj vode. Zalivajte redkeje, vendar z večjo količino vode.

Zagotovite ustrezno vlažnost tal

Rastline potrebujejo za zdravo rast zadostno količino vode in je zato predvsem v fazi rasti pomembna konstantna vlažnost tal. Voda, ki v tleh zastaja izpodriva zrak in odstranjuje iz korenin kisik. Koreninski sistem propada, gnije in odmre. To se kaj hitro zgodi z rastlinami v posodah, ki so na senčni legi in brez ustrezne drenaže. Predvsem v poletnih in sušnih mesecih pa so prav te rastline izpostavljene neustreznim pogojem, saj se zemlja v posodah hitreje osuši.

Tekom vročih dni namenite dovolj vode tudi vseh visečim, zunanjim rastlinam, ki krasijo vašo teraso in balkon. GARDENA Comfort paličasta pršilka za viseče cvetlične košare ponuja udobno zalivanje vseh visečih, oddaljenih in višjih rastlin. Pršilka dolžine 90 cm ima gibljivo pršno glavo z naklonom do 200 in ponuja enostavno, ter usmerjeno zalivanje.