Spoznajte trikratnega svetovnega plavalnega podprvaka, ki je to postal pri 85 letih

V Novem mestu imamo trikratnega svetovnega plavalnega podprvaka, ki je to postal pri 85 letih. Marijan Lapajne je pred 14 leti začel tekmovati v veteranski plavalni ligi in od takrat se medalje in uspehi vrstijo, tudi na svetovnem prvenstvu. Tekmovalno plavanje mi daje smisel, pravi vitalni gospod, ki že snuje načrte za evropsko prvenstvo naslednje leto in svetovno čez dve leti.