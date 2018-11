Kaj bodo počeli svetovni vplivneži v Ljubljani?

V Ljubljano, natančneje v hotel Union prihajajo nekdanji predsedniki evropske komisije Jose Mnauel Barosso , evropske centralne banke Jean-Claude Trichet , Evropskega sveta Herman Van Rompuy , nekdanji italijanski premier Mario Monti in aktualna srbska premierka Ana Brnabić . Seznam udeležencev pa se bere kot imenik šefov največjih podjetij. Gostitelj sreč anja je Franjo Bobinac , ki v organizaciji zastopa Evropo. Poleg Bobinca sta v podmladku Trilateralne komisije le še dva Slovenca: Žiga Vavpotič iz Outfit Seven ter Mark Boris Andrijanič , ki vodi Uber Varšava.

Ta konec tedna bo Slovenija prvič gostila sreč anje tako imenovane Trilateralne komisije. In s tem bo v Slovenijo prišlo skoraj 200 pomembnih ljudi iz globalnega sveta politike, gospodarstva in znanosti.

Trilateralna komisija letos praznuje 45 let. Leta 1973 sta jo ustanovila Zbigniew Brzezinskiin David Rockefeller.

V letih obstoja je Trilateralna komisija iz skrivnostnega sveta svetovnih vplivnežev, prerasla v neformalno konferenco z napovedmi na naslovnicah uglednih globalnih časopisov. Tokrat se na prvi strani New York Timesaz njo kot gostiteljica pojavlja tudi Slovenija.

Pogovori ostajajo za tesno zaprtimi vrati, Bobinac pa zagotavlja, da rezultati nikakor ne. "Mislim, da je to res ena lepa priložnost za Slovenijo, da si še bolj utrdi ugled in primat v tem delu sveta, in seveda tudi priložnost za delanje posla in za razmislek v politiki, kako naprej," je dejal.