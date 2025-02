Triler, ki osvaja kritike in z izjemnimi 92 % na RT redifinira znanstveno fantastiko: Sopotnica

OGLAS

New Line Cinema – studio, ki vam je prinesel romantični hit Beležnica, in neuravnovešeni ustvarjalci filma Barbarian, v režiji Drewa Hancocka (My Dead Ex, Suburgatory) prinašajo psihološki, znanstvenofantastični triler Sopotnica (The Companion), ki v distribuciji Blitz Filma na velika platna kinematografov prihaja 30. januarja. Film osvaja kritike po svetu, popeljal pa vas bo v temačen, čustveno nabit svet, kjer se tehnologija, umetna inteligenca in človeški odnosi ter želja po nadzoru prepletajo na izjemno nepredvidljiv in grotesken način.

V bližnji prihodnosti se šest prijateljev zbere v oddaljeni koči ob jezeru, da bi preživeli sproščen vikend. Toda mirno idilo zmoti nepričakovana napetost, saj se zdi, da vsak od njih nekaj skriva. Med njimi je tudi Iris (igra jo Sophie Thatcher), robotska spremljevalka multimiljarderja Josha (Jack Quaid). Iris na prvi pogled deluje popolna – elegantna, čustveno razumevajoča in neskončno predana Joshu. A kaj se zgodi, ko umetna inteligenca odkrije svojo resnično naravo? Režiser pojasnjuje: "Vedno, ko ljudje razmišljajo o umetni inteligenci, je prvi instinkt zgodba ali triler o tem, kako gre vse lahko narobe. Mene pa je pritegnila ideja: Kaj, če gre vse prav? Kaj, če ''zlikovec'' ni umetna inteligenca ampak človek, s svojo željo po kontroli in nadzoru. Kaj, če Iris ni zgolj le sopotnica, ampak nekdo, ki išče svoj namen in svojo svobodo?". Iris se znajde v srhljivi dinamiki s svojim partnerjem Joshom, ki ga Hancock opisuje kot šarmantnega manipulatorja. Njegova kontrola se izraža v majhnih podrobnostih, kot je vzdevek ''Beepboop'', ki Iris vedno znova opominja, da je zgolj robot.

Film Sopotnica mojstrsko združuje žanre znanstvene fantastike, psihološkega trilerja in črne komedije, kar ga postavlja med najbolj unikatne filme leta. Hancock pravi: "V žanrskih okvirih je dovoljeno vse. Pomembno je le, da je zgodba zanimiva. In z Iris kot osrednjo junakinjo gledalca postavimo pred vprašanje – ali smo res prepričani, kaj pomeni biti človek?" Medtem ko nas vizualno navdušujejo napredni vizualni in futuristični učinki, ki Irisin robotiziran svet prikazujejo skoraj strašljivo realistično, se zgodba poglablja v filozofska vprašanja: Je umetna inteligenca lahko bolj človeška od ljudi? Kritiki so navdušeni nad tem, kako film raziskuje teme identitete, svobodne volje in moči ljubezni v digitalni dobi.

