Triletni kuža žrtvoval življenje za otroka

Tri leta star družinski pes je na Ravnah na Koroškem preprečil tragedijo, pri tem pa žal umrl. Starši so šli v službo, 13-letni sin pa je še spal, ko je v stanovanju nenadoma začelo goreti. Pes je nemudoma začel buditi otroka in vztrajal, dokler se fant ni prebudil in še zadnji hip pobegnil pred gostim dimom, kar pa psu žal ni več uspelo.

Snoopy je bil pravi heroj. FOTO: Svet Več o tragičnem dogodku v oddaji SVET ob 18. uri na Kanalu A. Triletni Snoopy je tragični junak. Njemu se lahko 13-letni fant zahvali, da je še živ, njegovi starši pa, da še imajo sina. Danes nekaj pred sedmo uri zjutraj mu je namreč rešil življenje. V družinski hiši je zjutraj, ko sta starša že bila v službi, nenadoma zagorelo. Pes je začel lajati in gristi 13-letnika, ki je takrat spal na kavču, in ga v zadnjem trenutku zbudil. V gostem dimu se je fant pretipal ven, psu pa žal ni več mogel pomagati. Če ne bi bilo psa, bi danes govorili o veliki tragediji, je novinarki Sveta na Kanalu A Mojci Hanžič povedal poveljnik Koroškega gasilskega zavoda Ravne na Koroškem David Vaukman. Kaj so novinarki o psu in za družino izjemno žalostnem dogodku povedali domači in koliko škode je požar povzročil pa v oddaji SVET ob 18. uri.