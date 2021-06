Trinajst članic zaradi pravic LGBTIQ pozvalo k ukrepanju proti Madžarski

Trinajst držav članic EU je v skupni izjavi izrazilo "globoko zaskrbljenost" zaradi novega zakona na Madžarskem, ki po njihovem prepričanju diskriminira pripadnike skupnosti LGBTIQ in krši pravico do svobode izražanja pod pretvezo zaščite otrok. Podpisnice, med katerimi ni Slovenije, so Evropsko komisijo pozvale k ukrepanju.

Države članice v izjavi novo zakonodajo, ki jo je minuli torek potrdil madžarski parlament, obsojajo kot očitno obliko diskriminacije in stigmatizacije oseb LGBTIQ na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in izražanja. Zakonodaja tudi očitno krši svobodo izražanja, zapisano v listini EU o temeljnih pravicah, so zapisali v izjavi. Pod izjavo so se ob Belgiji, ki je bila pobudnica, podpisale še Danska, Estonija, Finska, Francija, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Španija in Švedska. icon-expand Protesti v Budimpešti FOTO: AP V izjavi, ki so jo podprli na današnjem zasedanju ministrov EU za evropske zadeve v Luxembourgu, so Evropsko komisijo pozvali, naj uporabi vsa orodja, ki jih ima na voljo, vključno s predložitvijo zadeve Sodišču EU, da se zagotovi skladnost z evropsko zakonodajo. Slovenija se izjavi ni pridružila Slovenija, ki jo je na zasedanju Sveta EU za splošne zadeve danes zastopal državni sekretar za evropske zadeve Gašper Dovžan, se izjavi ni pridružila. "Slovenija s 1. julijem prevzema predsedovanje Svetu EU. Zavedamo se razlik med ureditvami in stališči držav članic na različnih področjih. Vstopamo v položaj nevtralnega pogajalca, katerega cilj je iskati uravnoteženost med različnimi pogledi članic EU in dosegati zbliževanje pogledov na obravnavanih skupnih temah. V tem kontekstu bo Slovenija sprejemala tudi odločitve o morebitnih pridružitvah različnim izjavam posameznih držav članic oziroma skupin članic EU," je glede stališča Slovenije pojasnil Dovžan, so sporočili s stalnega predstavništva Slovenije v Bruslju. Madžarski parlament je minuli torek potrdil zakon, ki prepoveduje promoviranje homoseksualnosti v izobraževalnem procesu. Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je sicer ob prihodu na današnje zasedanje zavrnil obsodbe na račun zakona. Pojasnil je, da zakon ni uperjen proti nobeni skupnosti na Madžarskem, pač je to zakon proti pedofiliji in za zaščito otrok. Belgijski premier Alexander De Croo je zaradi zakona prejšnji teden pozval k finančnim sankcijam EU proti Madžarski.