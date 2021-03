Tris, prvi romunski ris, ki bo osvojil Gorenjsko

Risom v Sloveniji in na Hrvaškem zaradi parjenja v sorodu grozi izumrtje, zato so strokovnjaki maja 2019 začeli doseljevati populacijo iz Romunije. Tris je peti ris, ki se je v okviru projekta LIFE Lynx iz tujine preselil v slovenske gozdove. Na začetku letošnjega marca so ga pripeljali na območje Triglavskega narodnega parka in je prvi od vsaj petih risov, ki bodo doseljeni na Gorenjsko. "Pred izpustom v naravo bo ris v prilagoditveni obori nekaj tednov spoznaval svoje novo okolje. V tem času je pomembno, da risa ne vznemirjamo, saj gre za divjo žival, ki je zelo plašna. Lokacija obore ni javno znana, ljudi pa prosijo, da se ji ne približujejo. Okolico obore nadzorujejo tudi s kamerami in s pomočjo nadzornikov parka ter inšpektorji," so sporočili predstavniki projekta LIFE Lynx.

V okviru projekta LIFE Lynx se je do zdaj v Slovenijo in na Hrvaško priselilo sedem risov. Od tega štirje v Slovenijo: Goru, Katalin, Boris in Maks.

Tris ne bo več dolgo sam – pridružila se mu bo risinja

Prejšnji teden so strokovnjaki ujeli dve risinji – eno v Romuniji, drugo na Slovaškem. Ena od njiju se bo zagotovo pridružila Trisu v prilagoditveni obori, je zagotovila Maja Sever z Zavoda za gozdove Slovenije: "V obori bosta skupaj teden ali dva, da se v miru spoznata in navadita drug na drugega. Nato ju bomo kot par izpustili v naravo."Točnega datuma, kdaj se bo to zgodilo, Severjeva ni želela napovedati, saj je treba za prihod risinje urediti še vse dokumente in jo veterinarsko pregledati. Prav tako je težko kar koli reči zaradi negotovega covidnega časa, je še dejala Severjeva.

Vsak od doseljenih risov dobi tudi ime

Tokrat so ga izbrali učenci Skupnosti šol, ki povezuje več kot 7000 učencev iz 39 osnovnih šol iz Gorenjske in severne Primorske. Na listi predlaganih imen se jih je znašlo več kot 120, izmed katerih je nato strokovna komisija (sestavljali so jo hokejist in ambasador projekta LIFE Lynx Anže Kopitar, igralec Nik Škrlec, koordinatorka projekta LIFE Naturaviva Maja Opalički Slabe, Miha Marolt iz Javnega zavoda Triglavski narodni park in ambasadorka Biosfernega območja Julijske Alpe Polona Kenda) izbrala deset imen, povezanih z gozdom, Alpami oziroma gorami, risi in imena, ki so lokalno specifična. V prvem tednu marca so učenci iz 20 različnih šol ponovno glasovali in med imeni Trin, Julijan, Tris, Julij, Kugy, Alpi, Brin, Blisk, Anže, Rožle izbrali zmagovalca – Tris, so sporočili predstavniki LIFE Lynx.