Trislojna obrazna maska za enkratno uporabo za šolo, učence in dijake, javni potniški prevoz, turizem ter splošno civilno uporabo

Izkušnje iz Kitajske govorijo oziroma so v času virusa ugotovili, da v primeru, če bi vsi nosili maske, ne bi prišlo do masovnih okužb. Prav takšna so tudi dejstva v Singapurju, kjer imajo izkušnje izpred let, ko so se soočili s Sars-om. Takrat so bili pripravljeni, saj so imeli zaščitna sredstva, ki jih je velika večina uporabljala. Z nošenjem mask so preprečili katastrofo, čeprav so bili v žarišču, saj se je močan sev virusa iz Kitajske, najprej razširil prav v Singapur.

V Italiji, Španiji ter sedaj v Veliki Britaniji in ZDA, torej v žariščih pandemije bolezni covid-19, je za posledicami te bolezni umrlo največ ljudi, skupno pa že skoraj 300.000. Prebivalci določenih držav opozoril, priporočil in prepovedi niso vzeli dovolj resno, zato so posledice pandemije pri njih tako velike. Zaradi postopnega sproščanja zaščitnih ukrepov v Sloveniji, lahko pride do ponovnega povečanja širjenja virusa še v prvem valu in pa do drugega mogoče še močnejšega vala širjenja okužbe in bolezni. Zaradi vsega naštetega priporočamo nadljnje nošenje mask vsem, kar svetuje tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Nošenje maske je priporočljivo za vse, dokler virusa ne bomo popolnoma izkoreninili. Zelo pomembno in na kar morate biti posebej pozorni je, da se maske med nošenjem ne dotikate z rokami in je ne popravljate, saj so pri epidemiji ebole ugotovili, da se je polovica okužila, ko so maske odstranjevali iz obraza v smeti. Virus se namreč pri dihanju nanese iz zraka na zunanjo plast maske, kjer ostane aktiven več ur. Zaradi tega odsvetujemo nošenje maske pod vratom, hranjenje po uporabi v vrečki ali kuverti in podobno. Omenjena maska je za enkratno uporabo! Pri uporabi maske morate biti pozorni, da maska pokrije celoten obraz. Ko si masko enkrat namestite, je ne popravljajte več. Hkrati opozarjamo, da se med nošenjem nikakor ne dotikate svojih sluznic. Pomembno je tudi, kako masko odstranite. Ponovno si očistite roke in nato masko pravilno odstranite ter ponovno očistite roke.