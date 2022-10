Trnova pot družinskega zakonika: Bi lahko Ustavno sodišče referendum odobrilo?

V začetku oktobra je državni zbor z 48 glasovi za in 29 proti sprejel spremembe družinskega zakonika, ki določajo, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb. Istospolnima partnerjema v partnerski zvezi hkrati omogočajo, da posvojita otroka pod enakimi pogoji kot zakonca. A s tem težave za mavrično družino še niso končane. V Gibanju za otroke in družine, ki ga vodi Aleš Primc , so namreč takoj po glasovanju napovedali, da začenjajo zbiranje podpisov za razpis referenduma.

Pa je ta sploh mogoč? Ustavno sodišče je namreč že odločilo, da je bila prejšnja ureditev, ki je zakonsko zvezo opredeljevala kot življenjsko skupnost moža in žene, neustavna, saj je diskriminatorna do istospolnih parov. 90. člen Ustave RS narekuje, da državni zbor razpiše referendum o uveljavitvi zakona, ki ga je sprejel, če to zahteva najmanj 40.000 volivcev. Te so v gibanju Za otroke gre sicer zbrali, vendar pa to ni edina prepreka zanje. Isti člen Ustave namreč pravi, da referenduma med še nekaterimi drugimi možnostmi ni dopustno razpisati o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost.

Se bo z željo po referendumu družinski zakonik vrnil pred Ustavno sodišče?

O možnosti razpisa referenduma smo povprašali tudi strokovnjakinjo na področju ustavnega prava, Bruno Žauber, s Pravne fakultete v Ljubljani, ki je ponovila, da Ustava zakonodajni referendum ureja v svojem 90. členu, ki določa tudi referendumske prepovedi. "Glede pobude za razpis zakonodajnega referenduma o Družinskem zakoniku je relevantna določba, ki prepoveduje razpis referenduma o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost," je dejala.

O prepovedi zakonodajnega referenduma se odloča po postopku, ki ga ureja Zakon o referendumu in ljudski iniciativi. Ta pravi, da v primeru, ko državni zbor oceni, da gre za zakon, o katerem zakonodajnega referenduma ni dopustno razpisati, v 14 dneh po vložitvi referendumske pobude sprejme sklep, s katerim ugotovi, da referenduma ni dopustno razpisati in ga objavi v Uradnem listu RS. Če se pobudnik s presojo državnega zbora ne strinja, ima možnost, da v 15 dneh od objave sklepa zahteva, da Ustavno sodišče preizkusi ustavnost sprejetega sklepa. "Ustavno sodišče je torej tisto, ki dokončno odloči v morebitnem sporu med DZ in pobudnikom glede dopustnosti izvedbe posameznega zakonodajnega referenduma," je pojasnila.