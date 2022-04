Troha s somišljeniki vdrl v prostore DVK

Na DVK so pojasnili, da so moški, ki niso nosili zaščitnih mask, odšli mimo recepcije v četrto nadstropje ter vstopili v prostore DVK. Dejali so, da imajo kot civilna družba pravico nadzirat delo DVK in sejo, a so jim zaposleni na DVK pojasnili, da danes ne poteka nobena seja, da so prišli v prostore službe in da ovirajo njihovo delo. "Ker smo imeli ravno sklicano tiskovno konferenco in nihče ni mogel hoditi mimo njih, smo jih opozorili, naj se umaknejo, a ker nas niso upoštevali, smo poklicali Policijo," je povedala tiskovna predstavnica DVK Tina Hrastnik. Kot je dodala, so nato tudi izvedeli, da je Troha pozitiven na koronavirus, zato bodo o tem obvestili inšpekcijo ter ga ovadili za širjenje koronavirusa.

DVK ima sicer za 17.30 sklicano še eno tiskovno konferenco, na kateri bodo predstavili volilno udeležbo do 16. ure, a jo bo vodil predsednik DVK Peter Golob, ki takrat, ko so v prostore DVK vstopili predstavniki gibanja, ni bil prisoten.

S PU Ljubljana so nam sporočili, da so jih danes, okoli 12. ure, obvestili o dogodku, kjer so štiri osebe neovirano vstopile v prostore državne volilne komisije na Slovenski cesti v Ljubljani, ter zahtevali pogovor s tam zaposlenimi in niso želele zapustiti prostorov. Na zaprosilo odgovorne osebe so kraj zapustile in so se ob prihodu policije že nahajale pred stavbo. Policisti z zbiranjem obvestil o dogodku do sedaj niso zaznali elementov kaznivih ravnanj ali prekrškov.