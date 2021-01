Trojni umor: Slovenija, ponovno združena v solidarnosti, zbira denar za Miho in nečaka

Okoli Mihe in njegovega nečaka, ki doživljata neopisljivo tragedijo, se je sklenila izjemna srčna veriga dobrih ljudi. Tako mu je med prvimi z dražbo svojega reprezentančnega dresa iz Lige narodov na pomoč priskočil prijatelj in vratar državnih nogometnih prvakov iz Celja Matjaž Rozman. V akcijo je šel tudi prijatelj Sašo Dobnik in od več kot dvajsetih športnikov dobil predmete za dražbo: "Odziv je neverjeten, pomaga vsa Slovenija, hvala bogu,"pove.

OdNastje Čeha, Josipa Iličiča, Filipa Flisarja, do Tima Gajserja in Dejana Zavca. Licitacije potekajo na strani Saše Dobnika na Facebooku, Dobnik pa je vsem neizmerno hvaležen: "Hvala lepa vsem, ki še pomagate, in tistim, ki ste že. Miha ve, da ni sam, Miha ve, da ima nas in vse vas."

Zlomljenih src so tudi učitelji in učenci osnovne šole, na kateri je bila Mihova mama zelo priljubljena in cenjena učiteljica."Bila je Učiteljica z veliko začetnico in velik človek. Resnično je bila oseba, ki so jo imeli vsi radi, ker se je neizmerno razdajala. Težko je opisati, kako veliko srce je imela za vse,"pokojno opiše Tatjana Vaupotič Zemljič, ravnateljica OŠ Ljudski vrt Ptuj.

Zaposleni na šoli so tako del svojih plač namenili za pomoč Mihi in nečaku, pomagal je tudi sindikat. Pri Rdečem križu Hajdina je odprt račun za donacije. "Vsa občina je pretresena, od božiča naprej ni več nasmehov na obrazih, ni veselja. Vsi smo nekako z mislimi in dušo pri pokojnih, še bolj pa pri Mihi in njegovem nečaku," priznava Simona Strmšek Šlamberger z občinske organizacije Rdečega križa.

Donacije zanju lahko nakažete tudi preko Zveze Leo klubov in ZPM Ljubljana Moste Polje.