Po trojnem umoru sprememba zakonodaje? 'Zdajšnja ne zagotavlja varnosti družbe'

Avgusta pred šestimi leti je nič hudega sluteč policist opravljal kontrolo prometa. Iz avtomobila, ki ga je ustavil, ga je ustrelil pripadnik Slovenske vojske. Policist je v bolnišnici umrl, strelca pa so, zaradi očitnih duševnih motenj, hospitalizirali na forenzični psihiatriji. Lani se mu je petletni ukrep psihiatričnega zdravljenja iztekel. Neuradno ga zdaj poskušajo hospitalizirati v Hrastovcu.

Da bi bilo treba razmisliti o daljših trajanjih tega ukrepa, meni pravnik Blaž Kovačič Mlinar. "Problem je z namestitvijo tistih pacientov, ki so še nevarni v smislu ponovitvene nevarnosti, ker se jih namešča v socialnovarnostne zavode, ki nimajo ustreznih programov za to populacijo," pa pravi Miran Pustoslemšek, vodjaenote za forenzično psihiatrijo.

In brez dlake na jeziku doda, da se gotovo vsaj en umor ne bi mogel zgoditi, če bi popravili zakonodajo, ki narekuje obravnavo zločincev s hudimi duševnimi motnjami. Ob tem izpostavi primer moškega iz Zgornje Kungote. Ki ga niso obravnavali na forenzični psihiatriji, ker je tedaj še ni bilo, a ker da je bila že tedaj zakonodaja glede obravnave takih oseb očitno pomanjkljiva, je po odpustu s psihiatričnega zdravljenja po umoru mame nato vzel življenje še očetu, šele nato so ga poslali v zapor. "Ta primer kaže, da je zakonodaja izredno problematična, in upam, da se bo v prihodnje rešila, tudi z ustreznimi ustanovami za namestitev teh pacientov," dodaja Pustoslemšek.

Pravosodna ministrica pa težav očitno ne vidi. "Ugotavljamo, da ni treba spreminjati zakonodaje, saj te osebe ne prihajajo na prostost, ampak prehajajo v zdravstvene ustanove," pravi ministrica, ker da"v primeru, da je oseba pet let v zavodu in ni uspeha, pomeni, da taka oblika zdravljenja ni več uspešna in je potrebno drugačno obravnavanje teh oseb v bolnišnicah".

O tem, da v psihiatričnih bolnicah ni varovanja, kot ga lahko nudi pravosodna policija, pa nič. Je pa nato le dodala, da bi se psihiatrično stroko, ob trojnem umoru v Škocjanu preteklo soboto, morebiti lahko znova povprašalo, ali bi bilo treba zakonodajo vendarle popraviti. A vsaj za zdaj pobud zdravnikov ali pravnikov za to ni bilo.