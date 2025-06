Trojno oranžno opozorilo za vso Slovenijo

Morje ima več kot 26 stopinj Celzija, reke in jezera nekaj stopinj manj.

Nekaj po 7. uri je imelo morje v Kopru celo že 27,1 stopinje Celzija. V prestolnici in v Mariboru so se termometri čez 30 stopinj Celzija povzpeli okoli 10. ure, dobro uro kasneje pa so kazali že 31 oziroma 32 stopinj Celzija. Na Vrišču je bilo ob 11. uri prijetnih 22.

Če je morje za marsikoga že pretoplo, nekatere reke in jezera še ponujajo prijetno ohladitev. Blejsko jezero ima sicer skoraj 25, Bohinjsko 22 stopinj Celzija. Mura jih ima dobrih 22, Sava med 16 in 20, Ljubljanica okoli 20. Kolpa v Metliki jih ima že več kot 25. Idrijca jih ima malo pod 20, Soča pri Kobaridu dobrih 12.