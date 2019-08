Tropa volkov ni ustavila niti ograda okrog pašnika niti pastirski psi

Le nekaj dni po obisku ministra na Kočevskem, kjer je poskušal pomiriti kmete in jih pozval k sobivanju z zvermi, je trop volkov v Željnah pri Kočevju pokončal najmanj 20 ovac. In to v neposredni bližini naselja in otroškega igrišča. Še en napad pa se je zgodil tudi v vasi Juršče blizu Pivke. Trop volkov je poklal 12 ovac, pri čemer ga niso ustavili niti ograda okrog pašnika niti pastirski psi.