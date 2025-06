Trošarine na tobak in alkohol višje, jeza med malimi pivovarji

Zvišale so se trošarine na tobačne izdelke ter na alkohol in alkoholne pijače, čemur običajno sledi zvišanje maloprodajnih cen. Pred tem so se trošarine na cigarete nazadnje zvišale 1. junija lani, pri alkoholu in alkoholnih pijačah pa gre za prvo zvišanje v več kot desetih letih. Razburjeni so predvsem mali pivovarji.