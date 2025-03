Trump Hamasu: 'Izpustite talce takoj, sicer bo sledil pekel'

Hamas je pozval tudi, naj vrne vsa trupla ubitih talcev ter menil, da le bolni in izprijeni ljudje obdržijo trupla. "Izraelu pošiljam vse, kar potrebuje, in noben član Hamasa ne bo varen, če ne storite, kar pravim. To je zadnje opozorilo!" , je zapisal Trump in voditelje Hamasa pozval, naj zapustijo območje Gaze, dokler še imajo možnost.

Pred tem je tiskovna predstavnica Bele hiše Leavitt v sredo v Beli hiši potrdila, da so ZDA v neposrednih pogovorih s pripadniki Hamasa, poročajo agencije. Šlo naj bi za pogovore o izpustitvi talcev, ki jih je Hamas zajel med napadom na Izrael.

Hamas pa je danes opozoril, da Trumpove izjave dodatno spodbujajo Izrael k neupoštevanju dogovora o prekinitvi ognja, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Te grožnje zapletajo zadeve glede dogovora o premirju in spodbujajo okupacijsko silo, da se izogiba obvez v okviru dogovora," je sporočil tiskovni predstavnik Hamasa. ZDA so ob tem pozvali, naj izvaja pritisk na Izrael glede začetka druge stopnje dogovora.

Tako v Izraelu kot v ZDA sicer vztrajajo pri načrtu predsednika Trumpa, po katerem bi ZDA prevzele Gazo in jo spremenile v riviero Bližnjega vzhoda, okoli dva milijona Palestincev pa bi izselili v sosednje arabske države.

Izraelski predsednik Jicak Hercog je ob tem pohvalil Trumpovo "zavezanost osvoboditvi vseh ujetnikov v Gazi", zunanji minister Izrael Kac pa je zagrozil, da bo Izrael ponovno začel vojno proti Gazi s še večjo intenzivnostjo, če prizadevanja za izpustitev izraelskih talcev ne bodo uspešna.

Francija se je medtem danes odzvala na pogovore o Gazi v zadnjih dneh in med drugim pozdravila načrt za obnovo, ki so ga v torek v Kairu podprli voditelji držav Arabske lige. Pri tem pa so v Parizu podobno kot v ZDA poudarili, da Hamas ne sme sodelovati pri povojnem upravljanju palestinske enklave.

Palestinsko gibanje "je treba razorožiti in dati Izraelu resna varnostna zagotovila," je sporočilo francosko zunanje ministrstvo. Francija je ob tem v sredo v dveh ločenih izjavah pozvala Izrael, naj omogoči neovirano dostavo humanitarne pomoči v Gazo. Eno od izjav so francoske oblasti objavile skupaj z Nemčijo in Veliko Britanijo, v drugi pa so se pridružile skupnemu pozivu petih evropskih članic Varnostnega sveta ZN.