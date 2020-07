Trump ji je prekrižal načrte, a Slovenka odločena: Jeseni začnem študirati na Harvardu

Kot nam je povedala, so jo s Harvarda pred kratkim obvestili, kakšne ukrepe so sprejeli v zvezi s pandemijo koronavirusa: med drugim, da bo v kampusu treba skrbno upoštevati varnostne ukrepe, uvedli naj bi testiranje vsake tri dni in pa da bodo vsa predavanja v jesenskem semestru potekala prek spleta. "ICE pa je po tem odločil, da ne bodo izdajali viz študentom, ki bodo obiskovali izključno virtualna predavanja, kar je gotovo marsikoga šokiralo," pravi Ana.

Včeraj pa šok: Služba za priseljevanje in carine (ICE) je v imenu ameriške vlade s predsednikom Donaldom Trumpom na čelu sporočila, da jeseni namerava izgnati tuje študente na univerzah v ZDA, če bodo imele univerze zaradi pandemije novega koronavirusa le virtualna oziroma spletna predavanja. Med univerzami, ki so se zaradi zdravstvene situacije odločile za tovrstni način študija, pa je tudi Harvard.

Študij na daljavo vidi kot izziv, dodaja. "Nesmiselno je bežati v upanju, da bo naslednje leto drugače. Res je, da bo to leto drugačno, zahtevnejše, da bodo potrebna prilagajanja, toda zdi se mi prav, da vztrajamo." Vse skupaj, pravi, dojema kot "obdobje pospešenega razvoja, čas hitrega napredka". Prepričana je, da se bodo profesorji zelo potrudili, da bodo študentom kljub veliki razdalji omogočili najkakovostnejši študij. "Dekanja dodiplomskega izobraževanja na Harvardu Amanda Claybaugh nam je ob vsem tem poslala sledeče sporočilo: Ko je New York Times prvič izdal spletno različico svojega časopisa, je bila to le fotografija časopisa v fizični obliki. Šele kasneje so spoznali, da ima splet veliko prednosti, da dovoljuje funkcije, ki v fizični obliki niso mogoče. Z drugimi besedami–časopis so prilagodili spletu. Enako je s predavanji,"slikovito opiše sogovornica.

Se pa zaveda, da študij iz Slovenije ne bo ravno takšen, kot ga je pričakovala. "Glavna slabost je omejen stik z drugimi študenti, saj je veliko mednarodno okolje z raznolikimi kulturami, idejami ter življenjskimi izkušnjami gotovo zelo zanimiv del študija. Pa tudi občutek je drugačen, zelo sem se veselila očarljivega Bostona, čudovitega kampusa, bogatih knjižnic ... No, slej kot prej bom tudi to doživela," še optimistično zaključi nadarjena 18-letnica.