Slovenija

Trump s Hitlerjevimi brki iz nafte: slovenska naslovnica, ki je preplavila svet

Ljubljana , 11. 01. 2026 11.56 pred 1 uro 2 min branja 208

Avtor:
Anja Kralj
Trump z brki iz Nafte

Oblikovalec Tomato Košir je ustvaril naslovnico, ki je postala viralna. Podoba Trumpa z mastnimi naftnimi brki, ki spominjajo na Hitlerjeve, je razburila splet, kjer jo delijo tako navdušeni kot kritični uporabniki. Objavljajo jo številni tuji mediji, od Newsweeka, Huff Posta, Yahoo Newsa in The London Economica.

Provokativna naslovnica Dnevnikove priloge Objektiv, ki jo je ustvaril oblikovalec Tomato Košir, je prispela na številne tuje medije. Na naslovnici je predsednik ZDA Donald Trump upodobljen kot Adolf Hitler, prepoznavni brki pod njegovim nosom pa so simbolično iz nafte, ki kot kri kaplja čez njegova usta. Podoba je bila objavljena po Trumpovem posredovanju in ugrabitvi predsednika Madura v Venezueli ob naslovu Ameriški napad na Venezuelo.

Huff Post je poleg podobe delil tudi nekaj pozitivnih objav iz družbenih omrežij. Ena izmed njih je dobila več kot 200.000 všečkov. "Dobro jutro domovini Melanie Trump, Sloveniji, in tej neverjetni naslovnici revije, ki prikazuje njenega moža z brki Hitlerjeve barve, narejenimi iz surove nafte. Slovenci so dobro zakuhali."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Učna ura oblikovanja in komunikacije. To je delo nekoga, ki razume stvari in ve, kaj počne. Nadrealno," je na omrežju X zapisal brazilski fotograf Wildally Souza.

Ameriški predsednik je takšnih primerjav sicer že navajen in je o primerjavah s Hitlerjem že spregovoril. V oddaji 60 minut je zanikal, da bi imel enake skrajne ideje: "Ves čas me kličejo nacist. Nisem nacist, sem ravno nasprotno. Sem nekdo, ki rešuje našo državo. Ampak oni me kličejo nacist."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na vprašanje o navdihu za naslovnico je Košir za Newsweek povedal, da je ustvaril glede na predpostavko takratne priloge: ne gre za demokracijo, ampak za nafto. Kot je pojasnil, je v tem primeru vloga oblikovalca sporočiti glavno temo z uporabo vizualne komunikacije, ki pa je mnogo hitrejša od pisane besede.

Na vprašanje, ali je Trump služil kot kakršen koli navdih, je Košir odgovoril: "Bilo bi perverzno, če bi Trump postal muza katerega koli avtorja. Trump nas ne navdihuje," je dejal. "Pogostost Trumpovega pojavljanja preprosto sledi pogostosti njegovega vpliva na ves svet."

