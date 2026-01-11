Trump s Hitlerjevimi brki iz nafte: slovenska naslovnica, ki je preplavila svet

Provokativna naslovnica Dnevnikove priloge Objektiv, ki jo je ustvaril oblikovalec Tomato Košir, je prispela na številne tuje medije. Na naslovnici je predsednik ZDA Donald Trump upodobljen kot Adolf Hitler, prepoznavni brki pod njegovim nosom pa so simbolično iz nafte, ki kot kri kaplja čez njegova usta. Podoba je bila objavljena po Trumpovem posredovanju in ugrabitvi predsednika Madura v Venezueli ob naslovu Ameriški napad na Venezuelo. Huff Post je poleg podobe delil tudi nekaj pozitivnih objav iz družbenih omrežij. Ena izmed njih je dobila več kot 200.000 všečkov. "Dobro jutro domovini Melanie Trump, Sloveniji, in tej neverjetni naslovnici revije, ki prikazuje njenega moža z brki Hitlerjeve barve, narejenimi iz surove nafte. Slovenci so dobro zakuhali."

"Učna ura oblikovanja in komunikacije. To je delo nekoga, ki razume stvari in ve, kaj počne. Nadrealno," je na omrežju X zapisal brazilski fotograf Wildally Souza. Ameriški predsednik je takšnih primerjav sicer že navajen in je o primerjavah s Hitlerjem že spregovoril. V oddaji 60 minut je zanikal, da bi imel enake skrajne ideje: "Ves čas me kličejo nacist. Nisem nacist, sem ravno nasprotno. Sem nekdo, ki rešuje našo državo. Ampak oni me kličejo nacist."

