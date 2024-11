Trumpov triumf, blato v Valencii, novembrska megla in množični protesti

Kateri prizor se vam je prvi teden novembra najbolj vtisnil v spomin? Morda znamenita fotografija, na kateri se po zmagi na volitvah objemata in poljubljata Donald in Melania Trump? Ali pa pretresljivi prizori posledic poplav v Valencii, kjer se še vedno borijo z debelimi plastmi mulja? Teden so zaznamovali tudi številni protesti. V Ljubljano pa se je z novembrom vrnila gosta megla.

Vse oči so bile uprte čez lužo, saj so se Američani v začetku tedna odpravili na volišča. Na 60. volitvah predsednika Združenih držav Amerike so ljudje izbirali med vodilnima kandidatoma – republikancem Donaldom Trumpom in demokratko Kamalo Harris. Napetost je iz ure v uro naraščala, v Washingtonu pa so se pripravljali celo na izgrede.

Volitve v ZDA FOTO: AP icon-expand

Letos je svoj glas na ameriških predsedniških volitvah prvič lahko oddal tudi Trumpov najmlajši sin Barron Trump. Pozneje se je skupaj s staršema, Donaldom in Melanio Trump, pojavil na odru kongresnega centra Floride, kjer je Trump razglasil svojo zmago.

Donald Trump FOTO: AP icon-expand

Trumpov vnovični triumf po štirih letih Bidnovega mandata so označili za "briljantno zmago", "največji povratek v zgodovini" in celo demokratski "poraz svetopisemskih razsežnosti". Zakonca Trump se bosta po inavguraciji, ki bo konec januarja, vrnila v Belo hišo. Slovenka Melania pa bo tako znova prva dama ZDA.

Donald in Melania Trump FOTO: AP icon-expand

Trumpovi podporniki so proslavljali dolgo v noč ...

Slavje Trumpovih podpornikov v volilni noči FOTO: AP icon-expand

... medtem ko so se podporniki Harrisove držali za glavo in zadrževali solze.

Demokratski volivec po razglasitvi Trumpove zmage FOTO: AP icon-expand

Ob burgerjih in teksaški vodki so izid ameriških volitev tradicionalno spremljali tudi v Ljubljani, na dogodku, ki sta ga organizirala ameriško veleposlaništvo in Ameriška gospodarska zbornica (AmCham).

Dogodek AmChama v Ljubljani na volilni dan v ZDA FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Poraženka volitev Kamala Harris je potrebovala kar nekaj ur, da je stopila pred svoje podpornike in podala izjavo po volitvah. Po tem, ko je postalo jasno, da bo Trump zmagal, je stanje v štabu postalo precej mračno. Ko je vendarle stopila pred mikrofone, je priznala, da izid volitev ni tak, kot je upala in za kar se je borila. A je izrazila upanje, da Amerika z novim Trumpovim mandatom ne bo vstopila v "temačen čas".

Kamala Harris FOTO: AP icon-expand

Razlog za veselje pa je ta teden imela slovenska kandidatka za evropsko komisarko za širitev Marta Kos, ki je po triurnem zaslišanju v Evropskem parlamentu dobila zeleno luč parlamentarnega odbora.

Marta Kos na zaslišanju v Evropskem parlamentu FOTO: Profimedia icon-expand

Medtem pa se v Valencii še vedno borijo s posledicami hudih poplav. Enajst dni pozneje mestne ulice še vedno prekriva mulj in še vedno pogrešajo na desetine ljudi.

Poplave v Španiji FOTO: AP icon-expand

Pri iskanju pogrešanih največ težav povzročajo debeli nanosi blata, ki tudi reševalnim psom preprečujejo, da bi lahko zavohali morebitna trupla.

Poplave v Španiji FOTO: AP icon-expand

Za reševanje so mobilizirali 17 tisoč pripadnikov vojske in policije iz različnih koncev države, pomaga tudi več tisoč prostovoljcev. Skupna ocena škode še ni znana.

Medvedek v blatu po poplavah v Valencii FOTO: Profimedia icon-expand

V Novem Sadu pa so izbruhnili protesti po tem, ko se je zrušil nadstrešek na železniški postaji, v nesreči pa je umrlo 14 ljudi. Po tragediji je odstopil srbski minister za infrastrukturo. V mestu so izbruhnili izgredi, zagorela je mestna hiša, v katero je skupina protestnikov metala bakle. Nekateri protestniki so si nadeli rokavice, ki so jih umazali z rdečo barvo, s čimer sporočajo, da ima oblast krvave roke.

Protest v Beogradu FOTO: AP icon-expand

Protesti in izgredi so izbruhnili tudi v več mestih v Izraelu, po tem ko je premier Benjamin Netanjahu odpustil obrambnega ministra Joava Galanta. Približno 1000 ljudi je demonstriralo pred Netanjahujevim domom v Jeruzalemu, protesti in zapore cest pa so se pojavili še v drugih mestih po državi. Nekateri protestniki so se spopadli tudi s policijo.

Protesti v Izraelu FOTO: AP icon-expand

Burno je bilo tudi v Amsterdamu, po nogometni tekmi med Ajaxom in Maccabijem iz Tel Aviva. Navijači izraelskega Maccabija so prižgali bakle na tribunah amsterdamskega stadiona, kršili naj bi minuto molka za žrtve v Valencii, po tekmi so napadli taksista, skandirali genocidna gesla in trgali palestinske zastave po mestu. Posledično so izbruhnili spopadi med izraelskimi navijači in propalestinskimi protestniki.

Navijači Maccabija na tribunah amsterdamskega stadiona FOTO: AP icon-expand

Na svojevrsten izziv so delavci naleteli pri gradnji drugega železniškega tira Divača–Koper. Zaradi pojava kraških jam bo namreč treba poskrbeti za pet premostitvenih konstrukcij, ki bodo dolge tudi do 40 metrov.

Gradnja drugega železniškega tira Divača-Koper FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Na Nevrološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana pa so ta teden predstavili delovanje telemedicinske mreže TeleKap, ki je v Sloveniji na voljo že deset let. TeleKap omogoča obravnavo akutne možganske kapi na daljavo, v zadnjem desetletju pa so na tak način opravili nekaj več kot 10.000 obravnav. V več kot polovici primerov se je izkazalo, da je šlo res za ishemično možgansko kap.

Telemedicinska mreža TeleKap FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Da se da z le enim pljučnim krilom kakovostno živeti, pa dokazuje ameriški motivacijski govorec Sean Swarner, ki je dvakrat premagal raka in z enim pljučnim krilom osvojil Mount Everest. Ta teden se je mudil pri nas, kjer je govoril tudi o svojem novem podvigu – v znak podpore bolnikom z rakom želi v sedmih dneh na sedmih celinah preteči sedem maratonov.

Sean Swarner FOTO: Luka Kotnik icon-expand

V glasbenem svetu še vedno odmeva smrt priljubljenega glasbenika Liama Payna. Argentinske oblasti so sporočile, da so v povezavi z njegovo smrtjo vložile obtožnico proti trem ljudem. Minuli konec tedna pa so se od 31-letnega glasbenika poslovili tudi njegovi slovenski privrženci, ki so pred britanskim veleposlaništvom položili sveče, rože in fotografije.

Memorial za Liama Payna v Ljubljani FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Po nadpovprečno toplem zadnjem tednu oktobra je minuli teden ponekod prvič v letošnji jeseni temperatura padla pod ledišče. Z novembrom se je v Ljubljansko kotlino in tudi na nekatere druge konce Slovenije vrnila megla.

Megla FOTO: Bobo icon-expand

Spodnja fotografija pa je bila posneta blizu Frankfurta in prikazuje nizko oblačnost, ki je zajela območje gore Feldberg. Iz oblakov štrlijo le telekomunikacijski stolpi.

Nizka oblačnost nad Frankfurtom FOTO: AP icon-expand

Snežinke pa so končno pobelile japonsko goro Fudži. Tako ima vrh naposled le znamenito snežno 'kapo', ki pa si jo je Fudži tokrat nadel izjemno pozno, šele novembra. Običajno sneg namreč vrh gore pobeli več kot mesec dni prej.