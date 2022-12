Trumpova kongresnica: Če bi kongres napadli oboroženi, bi zmagali

"Če bi midva s Stevom Bannonom organizirala zadevo, bi mi zmagali. Ni treba niti omeniti, da bi bili oboroženi," je podpornica nekdanjega predsednika Donalda Trumpa dejala na večerji kluba mladih newyorških republikancev.

Na dogodek so bili med drugim povabljeni tudi sin bivšega predsednika ZDA Donald Trump mlajši, bivši newyorški župan in Trumpov odvetnik Rudy Giuliani, Trumpov svetovalec Roger Stone ter že omenjena zvezna kongresnica iz Georgie. Oglasil so se tudi nekdanji strateg predsednika ZDA Steve Bannon in številni drugi predstavniki ameriške politične desnice.

Predsednik kluba Gavin Wax je na dogodku napovedal "totalno vojno" ameriški levici, ker naj bi bil to edini jezik, ki ga levica razume. "Želimo totalno vojno. Moramo biti pripravljeni na boj v vsaki areni. V medijih, na sodiščih, na voliščih in na ulicah. To je edini jezik, ki ga levica razume. Jezik popolne in čiste moči," je dejal.

Na 110. gala večerjo kluba mladih newyorških republikancev je bil sicer povabljen tudi nekdanji slovenski premier Janez Janša, ki pa je udeležbo odpovedal. Razlog za odpoved ni znan.

Janša je bil prejšnji teden v Washingtonu prisoten na forumu Globalnega zavezništva desne sredine (IDU), ki ga je avgusta imenovalo za častnega člana svetovalnega odbora, konec tedna pa bi moral obiskati New York, kjer so mu organizatorji gala večerje nameravali izročiti tudi posebno nagrado.