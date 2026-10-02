Trumpova superinteligenca povzročila 450-odstotni skok registracij domen .si

Na državnem registru domen Register.si, ki deluje pri Arnesu, so bili zaradi nenadnega porasta zahtevkov precej presenečeni. "Porast je ... to je ... nas je zasulo. Če bi pogledali našo ekipo, smo čisto neprespani. Gre na mesečni ravni za 450-odstotno rast," je povedala Barbara Povše , vodja Register.si pri Arnesu.

"Dobrodošli v nov svet superinteligence – SI. Poglejmo, kako bo to šlo. Sliši se precej bolje in je precej bolj točno. Poglejmo, če imam kaj vpliva," je prejšnji teden v Združenih narodih v govoru povedal ameriški predsednik Donald Trump .

Zgolj v prvih dveh dneh oktobra pa so jih registrirali skoraj 20.000.

Če so na državnem registru doslej v povprečju vpisali okoli 1000 novih domen na mesec, jih je bilo septembra več kot 45.000.

"Strašljivo se mi zdi to, da lahko ena oseba v nekem govoru pač omeni superinteligenco. Se poveže to z eno malo državo Slovenijo, pa ne da bi se kadarkoli v resnici zgodilo, ne z umetno inteligenco ali karkoli jo že imenujete, da to povzroči res en tak velik premik," je dejala Povše.

Tehnično to pomeni velik izziv tudi za operativno delo majhne, 14-članske ekipe, ki skrbi za nemoteno delovanje slovenske nacionalne domene .si.

"Povezljivost je lahko problematična, ker je zelo veliko zahtevkov. Tuji registrarji, ki niso navajeni, da delujemo v centralnoevropskem času, pričakujejo odziv ponoči, podnevi, kadar kaj ne štima," je pojasnila vodja Register.si.

Kaj pa zaslužek? Domena Build.si oziroma v prevodu "graditi.si" se na mednarodnem trgu prodaja za 10 milijonov dolarjev. Toda Slovenija s tem v resnici ne bo obogatela.

Register.si domene za enotno ceno 10 evrov prodaja približno 90 domačim in tujim registratorjem, ti pa potem z njimi skušajo zaslužiti na trgu.

"Gre za registracije pretežno nekih splošnih pojmov v angleškem jeziku ali pa pojmov, ki so povezani z umetno inteligenco. Določene so tudi blagovne znamke. Potem so se tudi slovenska podjetja malo zdaj zagnala, ker so rekla: 'Ooo, mogoče je pa tudi to poslovna priložnost.' In določen del sekundarnega trga se bo zgostil tudi na slovenskem trgu," je povedala Povše.

Trump je v govoru sicer opozoril tudi na previdnost pri uporabi umetne inteligence. "Uporaba besede umetna inteligenca se sliši, kot da bi bila lažna. Ampak ni lažna. V resnici je čudovita, a moramo biti previdni," je dejal.

Varuhi domene .si poudarjajo, da ta ostaja prvenstveno slovenska ter da kljub navalu deluje varno, zanesljivo in stabilno.

Domeno .ai, ki se navezuje na umetno inteligenco, je sicer doslej dobro unovčila Angvila. Leta 2024 je s prodajo svoje nacionalne domene zaslužila okoli 34,3 milijona evrov, kar je predstavljalo skoraj četrtino prihodkov tega majhnega karibskega otočka.