Tržni inšpektorat opozarja na pasti pri nakupu rabljenih avtomobilov

Vprašanja se po navedbah inšpektorata nanašajo na napake, ki so po po mnenju potrošnikov razlog za uveljavljanje pravic iz naslova neskladnosti vozila, pri čemer pa kupci pozabijo na dejstvo, da je vozilo na primer staro 10 ali več let in ima prevoženih prek 200.000 kilometrov. Vsaka napaka pri rabljenem vozilu še ne pomeni avtomatično tudi neskladnosti blaga, navajajo.

Ob tem zagotavljajo, da bi lahko potrošniki določene lastnosti vozila in napake, kot so nedelovanje klimatske naprave, nezaklepanje posameznih vrat, nedelovanje pomične strehe, obrabljenost pnevmatik in drugo, odkrili s skrbnim pregledom in preskusom vozila že pred nakupom.

"Prodajalec namreč ne odgovarja za napake, ki nastanejo pri običajni rabi stvari ali so nastale zaradi pomanjkanja lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane, če so bile te ob sklenitvi pogodbe kupcu znane ali mu niso mogle ostati neznane," opozarjajo.

Med napake, ki kupcu niso mogle ostati neznane, se po njihovih navedbah štejejo tiste, ki bi jih skrben človek s povprečnim znanjem in izkušenostjo človeka enakega poklica ter stroke kot kupec lahko opazil pri pregledu stvari. Podobno skrbnost pregleda blaga s strani potrošnika zahteva tudi evropska zakonodaja s področja varstva potrošnikov.